DFCO - Au Cœur des Rouges : Ça commence à bouger sur le front du mercato

Au Coeur des Rouges, votre rendez vous quotidien avec l'actu du DFCO sur France Bleu Bourgogne et francebleu.fr. Ça commence à frémir au niveau du mercato entre infos officielles et rumeurs

info officielle...

Le mercato, c'est le fameux marché des joueurs pendant l'intersaison. Le club annonce sur son site le prêt d'Enzo Basilio à Rodez. Le gardien de but de 22 ans, formé au DFCO, jouera au Rodez Aveyron Football la saison prochaine. il s'agit d'un club promu en nationale 1 et tout juste champion de CFA. Enzo Basilio avait déjà été prêté la saison dernière à Quevilly/Rouen pour deux matchs.

Enzo Basilio - DFCO

.. et moins officielle !

Comme souvent, c'est sur la toile qu'il faut aller chercher les infos. En l’occurrence ce jeudi, il faut aller jusqu'au Québec où un journaliste de Métro, évoque une piste très sérieuse concernant la venue de Laurent Ciman à Dijon. C'est une info reprise dans une serie de tweets signé Livio conclu par cette petite phrase, "c'est plus que des rumeurs". Livio précise également que "d'autres clubs étaient intéressés, mais Dijon est le seul à avoir proposé une offre concrète. la Valeur du joueur est estimée entre 1 et 2 Millions. L'offre de salaire de Dijon n'est pas plus élevée que celle de Montréal, mais le DFCO propose de lui payer un service médical pour sa fille".

Le DFCO vient d'officialiser le premier derby amical de cet été. Retenez la date, ce sera le mercredi 12 juillet contre le Football-Club Sochaux Montbéliard (13ème de Ligue 2). Le match se jouera à 18h30 au stade Léo Lagrange. Le prix des places est fixé à 8 euros !

Avant cela, nous continuons notre rétrospective des matchs qui ont marqué la saison. Nous revenons ce matin sur la toute fin du championnat de ligue 1. Plus précisément sur l'avant dernière journée. C'était à domicile, face à Nancy, un concurrent direct pour le maintien. Le DFCO avait finalement décroché une victoire 2 a 0. Une victoire saluée par un feu d'artifice... et les souvenirs de l’entraîneur adjoint, Stéphane Jobard au micro France Bleu Bourgogne de Philippe Renaud.