L'info du jour, c'est le tirage au sort de la coupe de la ligue. Vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas : chaque année, en plus du championnat, le DFCO est engagé dans deux autres compétitions : la coupe de France, où figurent toutes les équipes professionnelles et amateures confondues. Et puis la coupe de la ligue, à laquelle participent uniquement les équipes de Ligue 1 et de Ligue 2.

Caen, le retour

Ce mercredi soir avait donc lieu le tirage au sort de cette deuxième compétition. Coup de bol pour Dijon, ça va se passer chez nous, à domicile, face à la seule équipe à nous avoir battu cette année, à savoir le stade Malherbe de Caen. Comme on se retrouve !

Le combat de Laurent Ciman pour les autistes

Bon pour la date en revanche, on vous dira ça un peu plus tard, ce qui est sûr c'est que ce sera le 30 ou le 31 octobre. On vous parle beaucoup de lui depuis deux semaines, vous allez aussi l'entendre pour la première fois ce jeudi matin. Lui c'est Laurent Ciman, le défenseur belge, dernière recrue dijonnaise de l'été. Il arrive de Los Angeles avec un statut de joueur expérimenté et de haut niveau.

Il a aussi une histoire touchante, il se bat avec sa femme Diana pour améliorer le sort des autistes. Leur fille Nina, 7 ans, en souffre, et s'ils ont choisi Dijon, c'est aussi avec l'assurance que Nina serait bien soignée.

Kwon, meilleur dijonnais dans le jeu vidéo Fifa19

C'est LE jeu vidéo le plus attendu chaque année par les fans de foot. Ca vous concerne peut-être ou l'un de vos enfants : ces jeux sont de plus en plus réaliste, vous y retrouvez tous les joueurs du championnat de France, avec évidemment l'effectif dijonnais au complet.

Et ce qui intéresse tout particulièrement les fans du DFCO, ce sont les notes données aux joueurs. Est-ce qu'elles correspondent vraiment à la réalité ?

Par exemple, le meilleur joueur dijonnais dans le jeu vidéo, c'est Kwon Chang-Hoon, l'attaquant sud-coréen, ensuite il y a le milieu Naïm Sliti et l'avant-centre Julio Tavares.

A l'inverse, le joueurs le moins bien noté c'est Levi Ntumba, normal, il vit sa première année chez les pros.. Des notes qui évoluent d'année en année en fonction des performances de chacun dans la réalité.. par exemple Valentin Rosier a gagné 8 points en un an..