DFCO - Au cœur des Rouges : "ce n'est pas terminé"

"Ce n'est pas terminé", voilà donc les mots du coach Olivier Dall'Oglio avant la dernière rencontre de la saison face à Toulouse ce samedi, rencontre déterminante pour le maintien en Ligue 1.

Restons groupés

On rappelle la situation actuelle des dijonnais : après sa victoire précieuse face à Nancy le weekend dernier (2-0), le DFCO est 16e avec 36 points, à égalité avec Caen. Et puis derrière, Lorient (35 points) et Bastia (34 points) vont tenter également de nous passer devant. Leur souci à eux, ce sont leurs adversaires respectifs : le Paris-Saint-Germain, Bordeaux et Marseille.

Maintien bien engagé, mais pas assuré

C'est donc un match "à aborder avec le plus grand sérieux", a souligné Olivier Dall'Oglio lors de la conférence de presse d'avant-match. Il n'y a "pas d'euphorie" au sein du groupe, précise-t-il, d'autant que si Toulouse n'a plus rien à jouer cette saison, la pression des dirigeants et des supporters est toujours là pour finir la saison en beauté.

Dur, dur, les blessures

Lors de cette même conférence, Olivier Dall'Oglio a fait le point sur l'infirmerie du DFCO. Et il y a des motifs d'inquiétude : à commencer par le capitaine Cédric Varrault, très incertain, touché aux adducteurs. Ça va être très compliqué aussi pour Mehdi Abeid qui souffre du genou . Et puis aucune chance de voir Fouad Chafik sur le terrain samedi soir, sa cheville n'est toujours pas remise.

La ligue 1, stade(s) ultime(s) pour les supporters

S'il fallait une autre raison pour rester en Ligue 1, ce serait pour les supporters dijonnais. Ces supporters de plus en plus nombreux à suivre le DFCO où qu'il aille, partout en France. La Ligue 1 d'ailleurs c'est l'occasion pour eux de soutenir leur équipe dans des enceintes magiques. Jérôme est de tous les déplacements du club, et mis à part Gaston-Gérard, il a évidemment ses préférences côté tribunes.

Le tour des stades de Jérôme, supporter indéfectible du DFCO Copier

Toiles d'araignée

En attendant cette rencontre face à Toulouse, nos Dijonnais se sont bien entraînés ce jeudi, avec un joli concours de coups francs qui aura au moins servi à nettoyer les toiles d'araignée dans les lucarnes du stade des Poussots.