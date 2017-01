DFCO - Au Cœur des Rouges : ce sera Bordeaux en 1/16e de finale de Coupe de France

Après la victoire des Rouges samedi à Louhans Cuiseaux, le DFCO poursuit son aventure en coupe de France. Les footballeurs dijonnais affronteront Bordeaux en seizième de finale.

C'est une belle victoire qu'a enregistré le DFCO ce samedi soir en Coupe de France à Louhans-Cuiseaux. Une victoire 2-0 qu'il a fallu arracher à des Louhanais très accrocheurs malgré la différence de niveau très importante puisque Dijon est en Ligue 1 et les bressans en CFA 2 !

Tout cela sous les yeux d'un ami du président de Louhans-Cuiseaux, Jean Djorkaeff. "Tchouki" comme on le surnomme qui a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre aux côtés d'une autre ancienne gloire du foot Français: Jean Tigana. En tout cas, comme le tweete Pierre Lees Melou "L'aventure continue". Le joueur remercie d'ailleurs les supporters d'avoir fait le déplacement samedi dans la Bresse.

© Radio France -

Bordeaux, prochain adversaire en coupe de France

Le prochain adversaire pour le DFCO, ce sera Bordeaux en 16eme de finale le 31 janvier ou le premier février. Ce qui fait dire à Goku sur Twitter qu'"on va prendre notre revanche à Bordeaux"."

On va prendre notre revanche à bordeaux 💪🏼🔴 @DFCO_Officiel — Goku 🤙🏻 (@ElBonino9) January 8, 2017

"C'est super "écrit pour sa part ultraouf911, "les girondins devront s'arracher pour se qualifier contre le DFCO" poursuit il.

Lily se montre, elle, plus sobre en tweetant simplement "victoire 0 à 2. Merci"

Et puis Thierry PARIS remercie plus particulièrement Marvin Martin." Bravo Marvin pour ton match. tu tiens le bon bout physiquement. Allez on t'attend à Gaston Gérard. Allez Dijon."

@Marvin__Martin bravo Marvin pour ton match. tu tiens le bon bout physiquement. Allez on t'attend à Gaston Gérard. Allez Dijon — Thierry PARIS (@spacetiti) January 7, 2017

© Radio France -

Le président du club, Olivier Delcourt, grand témoin de France Bleu

Olivier Delcourt s'est plié de bonne grâce à un questionnaire décalé de Stéphane Parry

Questionnaire décalé d'Olivier Delcourt Partager le son sur : Copier

Olivier Delcourt s'est aussi essayé au jonglage. La preuve en image

© Radio France -

Les U19 de Grégory Pérès ont fait leur entrée en lice en Coupe Gambardella sur la pelouse de Grenoble ce dimanche. Et s'ils étaient menés au score à la mi-temps, les Dijonnais ont bien réagit en seconde période... Ils ont finalement obtenu la qualification dans le dernier quart d’heure grâce à Théo Barbet à la 75eme minute, et Noé Messin à la 87eme. L'équipe est donc qualifiée pour les 1/32e de finale !