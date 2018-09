C'est le grand retour de Chang-Hoon Kwon ! Alors on précise, grand retour dans les médias uniquement. Pour le revoir sur un terrain, il va falloir patienter encore quelques semaines. On le rappelle, le jeune Sud-Coréen s'est déchiré le tendon d'Achille face à Angers en mai dernier, il a donc manqué la fin de saison avec Dijon, la coupe du monde avec sa sélection... et passé plutôt un sale été.

Le sourire, malgré tout

Alors comment va-t-il ? Eh bien il a le sourire, c'est une bonne chose pour commencer. Dans cet entretien, il évoque des moments difficiles, sans doute les plus difficiles de sa carrière. Il est conscient que la rééducation va encore prendre du temps, mais convaincu, aussi, qu'il reviendra plus affûté et plus fort que jamais. Il a d'ailleurs repris doucement la course, donc on peut dire que le plus dur est derrière lui. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir !

Chang-hoon continue de travailler pour son grand retour ! En attendant, notre Coréen garde le sourire ! 💪



Retrouvez sa première interview de la saison dans la soirée sur https://t.co/x13fKpEwbt! 🎥#DFCOpic.twitter.com/gOWlZZbadL — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 5, 2018

Le DFCO va se faire voir partout sur les terrains

Nos internationaux vont jouer des matches importants, notamment dans le cadre des qualifications pour la coupe d'Afrique des nations : l'Algérie de Mehdi Abeid affronte la Gambie samedi, Oussama Haddadi et Naïm Sliti seront au Swaziland dimanche avec la Tunisie, et puis notre Julio Tavares sera quant à lui au Lesotho avec sa sélection du Cap-Vert.

Pour voir des Dijonnais en équipe de France, il faut aller plutôt chez les jeunes, à commencer par Valentin Rosier, qui affrontera la Bulgarie avec le groupe Espoirs ce vendredi ; Enzo Loiodice lui était titulaire mardi chez les moins de 19 ans lors du match nul trois partout en Slovénie. Quant à nos jeunes Levi Ntumba et Théo Barbet chez les moins de 17 ans, ils étaient aussi de la partie hier soir face à la Russie (1-1).

Je suis bien à Dijon, ici on me laisse bosser, mettre en place mes idées

Ces propos, ce sont ceux d'Olivier Dall'Oglio, le coach dijonnais, chez nos confrères d'Eurosport il y a quelques jours. Et ça tombe bien parce que nous aussi, on est ravis qu'il entraîne le DFCO, à l'image de nombreux supporters comme Philippe, qui espère de la continuité à long-terme au sein du club.

Sammaritano et Lautoa ne se quittent plus

On voit aussi des joueurs dijonnais dans le centre ville de Dijon en ce moment : on vous parlait mercredi de la visite surprise de Fred Sammaritano et Wesley Lautoa à un enfant malade du cancer... Eh ben ils ne se quittent plus ces deux-là ! Récemment, ils étaient aussi à scooter : Wesley Lautoa au guidon, et Fred Sammaritano derrière lui, pas très rassuré.