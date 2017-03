DFCO - Au cœur des Rouges : condoléances aux Parisiens

Après l'humiliation du PSG sur la pelouse de Barcelone mercredi soir (6-1), les supporters dijonnais n'ont jamais été aussi heureux de soutenir Dijon.

Hu-mi-lia-tion

On ne va pas se le cacher, supporters dijonnais ou pas, nous étions nombreux, très nombreux mercredi soir devant notre écran pour voir ce match de géants entre le Paris-Saint-Germain et Barcelone. Le PSG qui a créé l'exploit hier soir, l'exploit de laisser revenir Lionel Messi et ses copains malgré une victoire très large acquise au match aller. 4 à 0.

2 équipes ont réellement fait douter le PSG cette année : Le Barça et le DFCO. Je dis ça je dis rien. — Stark 07 (@Bergman_07) March 8, 2017

Mais à trop vouloir gérer ce score, à trop vouloir défendre, les Parisiens se sont pris les pieds dans le tapis catalan. Score final 6 buts à 1, du jamais vu dans l'histoire de la ligue des Champions. "Incroyable, seul le football peut procurer de telles émotions" commente sur Twitter le meneur de jeu du DFCO Fred Sammaritano.C'est vrai Fred, mais on doute que cet argument suffise à éponger la rage des fans de Paris.

"Il y a des soirs où je suis quand même content d'être supporter du DFCO", ajoute Armand avec beaucoup de lucidité. Quant à Didier il a un conseil à donner au président qatari du PSG : prenez Baptiste Reynet dans les buts, la prochaine fois ça passera.

Y a des soirs où je suis quand même content d'être supporter de @DFCO_Officiel. #FCBPSG — Armand (@ArmandGuedon) March 8, 2017

Trapp est tellement nul. Le @PSG_inside vous aviez Reynet et vous passiez à l'aise @DFCO_Officiel — Didier Feco (@UnCPEenBanlieue) March 8, 2017

Reynet au sommet

D'ailleurs Baptiste Reynet, c'est vraiment la star du DFCO cette année en Ligue 1. Il enchaîne les performances de haut niveau, certains le voient même sélectionnable en bleu. Et pour Gilbert, fan dijonnais membre du groupe des Téméraires, il commence à faire des envieux.

@DFCO_Officiel c'est le joueur de la saison pour moi.... et le meilleur gardien de la L1.... 💪💪💪 — Sandrine (@sandrine24370) March 8, 2017

Tavares, le meilleur dijonnais dans les duels

Bon et si on reste les pieds sur terre, il y a un match très important ce weekend à Rennes. Et pour revenir avec au moins le point du match nul, ils pourront compter sur leur meilleur joueur en terme de duels, il s'agit de Julio Tavares. Selon le compte Twitter "Du stade aux stats", il en est à 164 duels gagnés depuis le début de la saison. C'est pas mal du tout.