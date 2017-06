DFCO - Au Coeur des Rouges : coup d'accélérateur dans le mercato ?

Au coeur des rouges, votre rendez vous quotidien avec l'actu du DFCO fait le point sur les infos et les rumeurs concernant le marché des transferts. Ca s'accélère !

Il y a comme un petit coup d'accélérateur dans le mercato avec des rumeurs en provenance tout d'abord de Bretagne où selon nos confrères du Télégramme , les dirigeants du DFCO aimeraient anticiper le départ de Baptiste Reynet et seraient intéressés par Benjamin Lecomte, le portier de Lorient. Si Lecomte venait à signer à Dijon, il s’agirait d’un retour puisque le Français a déjà évolué une saison en Bourgogne, c'était en 2013-2014. A l'époque, il était prêté par les Merlus.Benjamin Lecomte a 26 ans

Benjamin Lecomte (en noir) © Maxppp - Nicolas Créach

Autre indiscrétion, cette fois de nos confrères du Bien Public. Elle concerne le milieu de terrain du DFCO Pierre Lees-Melou qui pourrait rejoindre l'OGC Nice. Le club ne confirme pas, mais selon le quotidien dijonnais, le joueur devait passer une visite médicale. Pierre Less-Melou a joué 32 matchs de Ligue 1 cette saison.

Pierre Lees Melou © Maxppp - Picasa

Le Défenseur central Nisa Saveljic cherche un club de liue 1. Il est passé par les Girondins de Bordeaux, Sochaux, Bastia, Guingamp et Istres. L'ancien international yougoslave compte 33 sélections et 1 but. Ca n'a pas échapppé à Grégorovitch qui tweete "Ça pourrait aussi être une bonne pioche ça.."

C'est en revanche officiel ! Bobby Allain reste à Dijon ! Bobby Allain c'est le gardien de but n°3 du DFCO. Il était en fin de contrat avec Dijon, et il vient de signer un nouveau bail de deux ans.. C'est le club qui l'annonce sur twitter.

Durant la saison écoulée, le DFCO s'est parfois retrouvé très difficulté à l’extérieur. Encore un exemple ce jeudi 15 juin avec ce déplacement au Stade Marcel Picot à Nancy qui s'était soldé pour les footballeurs dijonnais par une défaite 1 a 0. Dijon rate un penalty. Stéphane Jobard, l’entraîneur adjoint du DFCO s'en souvient au micro de Philippe Renaud.