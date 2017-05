DFCO - Au Cœur des Rouges : Débat ou foot ?

Au lendemain du duel Macron - Le Pen à la télévision, même dans le monde du football, on refait le débat de ce mercredi soir.

Politique ou foot ? Les deux, mon capitaine !

Il fallait y penser mais Jaylib MUKELENGE l'a fait., en comparant le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron à une rencontre entre le PSG et le DFCO. Avec ce commentaire à la fin. "Elle n'a pas le niveau". On ne voit vraiment pas de qui Jaylib veut parler ?

Mais évidemment ce mercredi soir, la planète foot avait surtout les yeux tournés vers la demi finale aller de la ligue des champions qui opposait Monaco à la Juventus de Turin. On sait pour qui le DFCO a voté puisque le club a tweeté à la mi temps. "Allez AS_Monaco, on y croit ! le DFCO gagnait aussi 0-1 à la mi-temps ! Tout espoir est permis !"

Allez @AS_Monaco, on y croit ! @DFCO_Officiel gagnait aussi 0-1 à la mi-temps ! Tout espoir est permis ! 😇😉 #ASMJUV #LigueDesChampions — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 3, 2017

Malheureusement les espoirs ont été vite éteints avec un deuxième but de la Juve. Ceci dit ce tweet du DFCO a occasionné des réponses. Et on retiendra celle de ASM Ronaldo qui écrit "mais Dijon c'est pas la juventus c'est ça le problème". La suite lui a un peu donné raison !

@DFCO_Officiel @AS_Monaco mais Dijon c'est pas la juventus c'est ça le problème — ASM Ronaldo 🇵🇹🇮🇩 (@HelderPortugal1) May 3, 2017

Le DFCO a maintenant d'autres chats à fouetter.

Nous sommes à quelques jours d'un déplacement à Guingamp dans le cadre de la 37eme journée de ligue 1. Ce sera ce samedi à 20H. On en saura plus ce jeudi sur l'état d'esprit de l'équipe avant ce déplacement, avec la traditionnelle conférence de presse d'avant match, mais on sait déjà que l'objectif pour les rouges, c'est le maintien, un peu comme les basketteurs de la JDA qui, eux aussi, jouent tous les matches avec le maintien en pro A dans le viseur ! Les deux équipes se suivent et s'encouragent sur les réseaux sociaux. Elles se chambrent aussi gentiment sur une rencontre "basket et foot" après leurs championnats respectifs.

Laurent Legname le coach de la JDA, grand amateur de sport suit le DFCO et reconnait que ce type de confrontation serait très sympa

Les joueurs du DFCO se retrouvent ce matin pour un nouvel entrainement à 10H aux Poussots.