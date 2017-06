DFCO - Au Cœur des Rouges : des buts et Twitter qui s'enflamme pour un joueur Belge

Au Cœur des Rouges, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actu du DFCO. Aujourd'hui, les Twittos ont dû voter pour élire le meilleur buteur de la saison 2016-2017.

Votez pour le meilleur but

Même si les joueurs sont en vacances, on parle buts sur Twitter. La Ligue 1 demande aux twittos de voter pour les plus beaux buts de la saison passée du DFCO, entre ceux de Pierre Lees Melou, Mehdi Abeid ou Loïs Diony.

Pour l'instant, c'est Loïs Diony qui récolte le plus de votes, avec 36 %.

📋 Elisez le plus beau but de la saison du @DFCO_Officiel ⚽️ !

Vidéo ➡️ https://t.co/vPjbN3cwn8 📹 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) June 8, 2017

Mais de petits malins ont rajouté un quatrième joueur, Cheick Diabaté, raté, il ne joue pas au DFCO, mais au FC Metz. Mais c'était bien tenté !

La toile s'enflamme sur un joueur belge, Laurent Ciman...

Une rumeur circulerait comme quoi il serait dans le viseur du club pour ce mercato d'été. Une rumeur reste une rumeur mais les spéculations vont bon train.

🎥EN VIDÉO🎥



Laurent CIMAN pisté par le #DFCO 🔥



EXCELLENT DÉFENSEUR ! 😱



INTERNATIONAL BELGE de l'IMPACT DE MONTRÉAL (MLS) @LaurentCiman23 pic.twitter.com/7tT0R19GGv — LeDijonShow (@LeDijonShow) June 7, 2017

Le #DFCO sur Laurent CIMAN (International BELGE - 31 ans)



Défenseur rapide, habile et experimenté !



J'AIME CE GENRE DE RUMEUR ! 🔥🔥 pic.twitter.com/wDiJ60Eq2c — 💥LeDijonShow💥 (@ThomasJobard) June 7, 2017

Retour sur les meilleurs moments de la saison 2016/2017 du DFCO

En tout cas avant l'arrivée de nouveaux joueurs, on se concentre sur les "anciens", et notamment sur leurs meilleurs moments. Depuis le début de la semaine, on vous offre un best-of, avec des morceaux choisis en compagnie de l’entraîneur adjoint Stéphane Jobard, qui se souvient de la dernière journée du championnat, celle qui doit permettre a Dijon de se maintenir, un déplacement à Toulouse, qui se solde par un match nul 0 à 0 entre les deux équipes, et un point qui permet à Dijon de rester en Ligue 1.