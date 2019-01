DFCO - Au cœur des Rouges : des cadres absents à Saint-Etienne

La neige, trouble-fête ?

La neige pourrait bien jouer les trouble-fête ce soir pour le 16e de finale de la coupe de France qui doit opposer le DFCO à Saint-Etienne. Le match est prévu à 18h30, sur la pelouse du chaudron, le stade Geoffroy-Guichard. Alors c'est vrai là-bas, on est habitués aux épisodes neigeux, ça n'empêche pas de jouer la plupart du temps. Cela dit., il a beaucoup neigé sur Saint-Etienne ce mercredi matin, on verra donc si le terrain sera praticable.

Des cadres au repos

En attendant hier on se demandait si Dijon allait jouer ce match à fond, vous avez la réponse ? Oui et non.. la réalité, c'est qu'on a des cadres de l'équipe toujours blessés ou suspendus, Fred Sammaritano, Romain Amalfitano, Valentin Rosier. Donc ceux-là manqueront à l'appel.

Ensuite, le coach Antoine Kombouaré fait des choix : celui de laisser Bobby Allain au repos, pour privilégier l'Islandais Alex Runarsson. Idem pour Chang-Hoon Kwon, de retour de sa longue blessure depuis un mois, il restera à la maison pour souffler un peu.

Emiliano Sala dans les têtes

Une rencontre qui va se jouer dans un contexte un peu particulier, avec la disparition très inquiétante d'une figure de la Ligue 1, Emiliano Sala, le joueur argentin de 28 ans. Il était à bord d'un avion de tourisme au-dessus de la Manche lundi soir lorsque l'appareil a disparu des écrans radar. Depuis, les recherches n'ont rien donné. Il venait de signer un nouveau contrat à Cardiff au Pays de Galles, Antoine Kombouaré a réagi à l'info mardi en conférence de presse d'avant match.

DFCO - Monaco reporté ?

Anntoine Kombouaré qui attend également une décision pour la prochaine rencontre de Ligue 1 samedi soir à Dijon face à Monaco. Vous le savez ça fait deux semaines de suite que les matches du DFCO sont décalés au dimanche pour cause de mobilisation des gilets jaunes, ça pourrait être encore le cas ce weekend. on y reviendra évidemment dès que l'info sera tombée. En tout cas c'est maintenant qu'il faut jouer les Monégasques, ils sont au fond du trou, après leur défaite (3-1) à domicile face à Metz, équipe de Ligue 2, dans cette même coupe de France.