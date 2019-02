DFCO - Au cœur des Rouges : des Dijonnaises sous le maillot Bleu

Il y a de l'actu chez les filles en ce moment

Pas à Dijon spécifiquement, puisque le championnat est mis entre parenthèses pendant trois semaines pour des matches internationaux, non, c'est plutôt à l'étranger qu'il faut regarder. En Turquie notamment, où a lieu en ce moment la Turkish Women's Cup 2019, une compétition qui réunit chaque année une dizaine de pays, parmi lesquels la France. Mais il s'agit de l'équipe B, donc l'équipe de France Espoirs en quelque sorte.

A ce propos, c'est tout frais, la France B vient de s'imposer (3-0) face au Kazakhstan dans son premier match, avec un but de notre attaquante à nous, la Dijonnaise Lindsey Thomas. Pied gauche, pleine lucarne, c'est beau, vous n'avez qu'à regarder les images ci-dessus pour le constater.

🔝 @L_Ndsey_27 marque en bleu lors du premier match de l'équipe de France B à la #TurkishWomensCup



➡️ https://t.co/0lPn6WEUJCpic.twitter.com/fIbezM8ePd — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 27, 2019

La France A en amical, face à l'Allemagne

L'équipe A, elle fait quoi de son côté ? Eh bien elle se prépare, pour affronter la deuxième meilleure équipe du monde, tout simplement. L'Allemagne, deux fois championne du monde, huit fois championne d'Europe. Ça se passe au stade Francis Le Basser à Laval à 21h, et même si c'est un match amical, ça risque de compter pour la suite parce qu'on est à 99 jours seulement du Mondial organisé en France.

Je précise qu'une autre Dijonnaise figure dans les rangs de la sélection, Elise Bussaglia, en revanche Kenza Dali, pas encore remise de sa blessure au genou début février à Lille, ne sera pas de la partie.

Ophélie Cuynet, la résiliente

Du coup c'est le bon moment pour parler du DFCO Féminin, non ? Bah oui on va faire un petit point, parce que mine de rien, le championnat va vite se terminer pour nos filles. On en est déjà à 17 matches joués, sur 22. L'occasion d'entendre une pure joueuse dijonnaise, même si elle Jurassienne d'origine. J'ai nommé Ophélie Cuynet.

Pour l'instant pas de grosse inquiétude pour Dijon, huitième sur douze au classement, mais assez loin devant les équipes relégables, donc on peut regarder assez sereinement vers la suite et la prochaine rencontre de cette Division 1. La réception du PSG à domicile, le 17 mars.