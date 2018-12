DFCO - Au cœur des Rouges : des fêtes vraiment dans le rouge

Dijon, France

Le DFCO va vraiment passer les fêtes dans le Rouge.

L'avantage de la situation, c'est qu'au moins, c'est assorti à la couleur des maillots et en ce 24 décembre, c'est aussi assorti avec celle du manteau du père Noel. Mais passé ce cliché vestimentaire, le rouge ici sent plutôt la porte de sortie de la ligue 1, puisque Dijon pointe ce lundi matin à la 18e place du classement sur 20, devant Monaco et Guingamp.

On rappelle que les deux derniers sont relégués en Ligue 2. On rappelle aussi que le 18e disputera sa place en Ligue 1 lors d'un barrage en matches aller/retour avec le club de Ligue 2 sorti vainqueur des pré-barrages. Ce qui signifie que Dijon se retrouve donc barragiste à la trêve avec 16 points au compteurs, après sa nouvelle défaite 3 buts à 0 samedi à Saint Etienne.

Saint Etienne - Dijon © Maxppp - Yves SALVAT

Et comme l'écrit BASTIEN CORDIER sur le site Dijon sport news.fr, "de toute façon, même si l’on peut toujours faire pire, cela va être compliqué de tomber un peu plus bas".

Mercato agité à tous les étages

Place donc maintenant à une semaine de repos, et à l'ouverture également le 1er janvier prochain du grand mercato hivernal. Aux vues des résultats décevants de son équipe, l'entraîneur Olivier Dall'Oglio et son staff vont tenter de se renforcer. Potentiellement, ils sont à la recherche de défenseurs, de milieux et même d'attaquants.

Olivier Dall'Oglio et le mercato hivernal Copier

DFCO : En crise, Dijon annonce un mercato agité pour se sauver ! https://t.co/gl68ka2aLqpic.twitter.com/Dup4X276y3 — PLANETE Dijon FCO (@PLANETE_DFCO) December 23, 2018

Ça bouge aussi chez les filles !

Le DFCO Féminin annonce l'arrivée d'une nouvelle internationale française! Élise Bussaglia qui évoluait cette saison en Espagne au FC Barcelone, s’est engagée pour une durée de 18 mois. A partir du mois de janvier, la joueuse de 33 ans et aux 182 sélections A (pour 29 buts) portera donc le maillot dijonnais.