DFCO - Au coeur des rouges : des frissons dans le vestiaire

Le club vient de poster une vidéo datant de dimanche , au soir de la victoire capitale face à l'AS Nancy Lorraine. Sous l'impulsion du buteur Loïs Diony, tout l'effectif chante et évacue au passage tout le stress accumulé ces dernières semaines. De la bonne énergie en attendant Toulouse ce samedi..

Frissons de bonheur

Une fois n'est pas coutume cette saison, on peut évacuer un peu la frustration et profiter d'une belle victoire avec ce chant de la victoire dans le vestiaire du DFCO dimanche soir après la rencontre face à Nancy. On vous prévient, ça va peut-être vous faire dresser les poils.

Vous voulez un chant de la victoire qui déchire ? Il vous est offert par le duo PROS / JEUNES du centre de formation ! EXCELLENT ! #DFCO pic.twitter.com/KvJhhUzhBS — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 16, 2017

Dijon pas sauvé pour autant

Eh non il va falloir aller assurer un bon résultat à Toulouse samedi soir lors de la 38e et dernière journée de la saison. Espérer aussi que nos adversaires pour le maintien trébuchent de leur côté. Un match dont il sera question évidemment dans DFCO & Débats ce soir l'émission de nos confrères de France 3. Olivier Dall'Oglio le coach dijonnais sera l'invité.

⚽🗣 Venez débattre en Facebook Live ce mercredi à 20h, invité exceptionnel Olivier Dall'Oglio avant #TFCDFCO 👉 https://t.co/HOHICPJCrD #DFCO pic.twitter.com/Wvbc7ac7jW — France 3 Bourgogne (@F3Bourgogne) May 16, 2017

D'ailleurs sur Twitter on a Novak qui pose une question pas bête du tout à propos du coach je cite : "c'est quand qu'on l'élève au rang de meilleur coach de L'HISTOIRE du DFCO?

@EleKoptes @ThomasJobard Tiens d'ailleurs c'est quand qu'on l'élève au rang de meilleur coach de L'HISTOIRE du DFCO? Carteron et autres Garcia on du soucis à sfaire — Novak (@No_vak) May 16, 2017

Chafik, près des yeux, près du cœur

En attendant cette rencontre capitale à Toulouse, on va s'intéresser à notre défenseur Fouad Chafik. il vient de rempiler pour deux saisons supplémentaires avec le DFCO - jusqu'en 2020. L'international marocain de 30 ans, né à Pierrelatte dasns la Drôme, a évolué notamment à Valence, Istres puis Laval. Et mine de rien en arrivant à Dijon, il s'est rapproché à nouveau du cocon familial, et ça lui fait du bien.

Et le Dijonnais de l'année est...?

Ça se passe sur le site dfco.fr, et le choix s'annonce cornélien pour les supporters du DFCO : une jeune twittos nous dit par exemple qu'elle a pensé à Mehdi Abeid, puis à Fouad Chafik, mais que finalement elle a choisi Baptiste Reynet. Quant à Livio, lui il a longtemps hésité entre Romain Amalfitano et Romain Amalfitano. Mais que finalement il est resté objectif en votant Mehdi Abeid.