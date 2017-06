DFCO - Au cœur des Rouges : des rumeurs en pagaille pour le mercato estival

L'attaquant Loïs Diony et le gardien de but Baptiste Reynet sont au cœur des spéculations sur les réseaux sociaux.

Il y a ceux pour qui ce n'est plus une rumeur, en particulier Pierre Lees-Melou. Le jeune milieu de terrain nous a envoyé une petite photo depuis Nice où il vient de signer pour nous dire qu'il n'oubliera pas la famille DFCO. On lui fait confiance et on lui souhaite bonne chance, tout comme Vince sur Twitter : "Mon Pierrot, je ne pourrai plus te voir aller au stade, mais ton fan n°1 te suivra toujours avec cette belle équipe niçoise ! Bonne chance !"

Mon Pierrot, je ne pourrai plus te voir aller au stade, mais ton fan n°1 te suivra toujours avec cette belle équipe niçoise ! Bonne chance ! — Vince Cosma (@Torbinsky39) June 18, 2017

Et puis LE gros dossier du mercato estival, c'est celui de Lois Diony

ou plutôt His Majesty Loïs Diony puisque l'attaquant dijonnais intéresserait lui aussi des clubs de la Premier League anglaise. Ce sont nos confrères de l'Equipe qui en parlent. il s'agirait notamment de Brighton, promu cette année dans l'élite, ou encore de Birmingham.

Affaire à suivre... tout comme l'affaire Baptiste Reynet.

Alors oui notre gardien de but intéresse du monde, ce n'est pas une surprise après sa fantastique saison 2016/2017. Côté destination, pour l'instant on ne sait rien, même si certains supporters de l'Olympique de Marseille aimeraient l'accueillir au Vélodrome.

@jheyraud bonsoir président, possibilité de recruter baptiste reynet du dfco ? — ECHAILLIER Romain (@romechaillier) June 18, 2017

A part un prsdt qui va le pourrir dès la 1è erreur, @BaptisteReynet ne gagne rien à partir à Montpellier... Reste au @DFCO_Officiel pleaaase — Armand (@ArmandGuedon) June 18, 2017

En tout cas par ricochet, cette histoire ouvre la porte à d'autres rumeurs. Comme celle d'une arrivée de Mouez Hassen ici à Dijon. Mouez Hassen ancien gardien niçois, qui ne fait pas l'unanimité chez les supporters dijonnais, pas convaincus que le jeune homme ait le niveau de la ligue 1.

C'est quoi ces rumeurs de merde sérieusement ? #DFCO pic.twitter.com/yBXYv0dqtI — Aurel (@A_Buisson1) June 18, 2017

Belmonte : direction Lens ?

Toujours selon l'Equipe, Anthony Belmonte pourrait également quitter la Côte-d'Or, direction peut-être le Nord et le stade Bollaert de Lens.

Selon l'Equipe, BELMONTE devrait quitter le #DFCO cet été ! (Lens, Brest 📌)



De son côté BENET devrait être prête en L2 (Tours, Auxerre 📌) pic.twitter.com/9np9yX4P20 — LeDijonShow (@LeDijonShow) June 19, 2017

DFCO : au cœur de la formation

C'est le cœur du projet du président Delcourt, la formation des jeunes. Et cette année le bilan est plutôt bon : selon son directeur Sébastien Degrange, toutes les équipes de jeunes se sont maintenues dans leur championnat respectif.

Et autre satisfaction pour les jeunes du DFCO la victoire des moins de 13 ans ce weekend lors du tournoi d'été organisé au stade des Poussots. Bravo à eux !