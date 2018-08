Il y a de plus en plus de supporters du DFCO, certains suivent les performances de Dijon depuis très loin. Quentin par exemple vient de s'acheter le nouveau maillot de Yohann Gourcuff, en Nouvelle Calédonie.

Le DFCO, équipe surprise de ce début de saison, avant la quatrième journée du championnat de Ligue 1, Dijon est tout simplement co-leader à égalité de point avec le PSG, attire de plus en plus les projecteurs des médias. L'aura du club dépasse largement la Bourgogne. Deux exemples, d'abord le vainqueur du concours pour les vingt ans du club habite dans l'agglomération de Dijon. Ensuite et c'est la magie des réseaux sociaux, le petit Quentin affiche fièrement le maillot dijonnais de Yohann Gourcuff, acheté en Nouvelle Calédonie.

Maillot du @DFCO_Officiel, ça fait plaisir !

Ça faisait longtemps que je l'attendait celui-là 🔝

Même en Nouvelle-Calédonie dijon est dans mon cœur💪❤ #DFCO#Gourcuffpic.twitter.com/gopOwKcnVF — Quentin Robert (@Quentin_rbr) August 31, 2018

Avec ce très bon début de saison du DFCO, les dijonnais sont très sollicités

Valentin Rosier, le latéral des Rouges, vient d'être appelé en équipe de France espoirs pour les qualifications pour les championnats d'Europe. Le 7 septembre il affrontera donc la Bulgarie avec le maillot des bleus évidemment tout le monde le félicite sur les réseaux sociaux

Footballeur, c'est un métier qui fait rêver plus d'un jeune, mais on s'est demandé: est ce que les footballeurs n'auraient pas aimé faire un autre métier ? On est allé leur poser directement la question.