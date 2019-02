DFCO - Au cœur des Rouges : Dijon en quête de confiance

L'arène nîmoise, c'est le stade des Costières. Petit, mais qui promet toujours une ambiance surchauffée pour les adversaires du Nîmes Olympiques. Ce n'est pas un déplacement facile pour Dijon, qui va affronter une équipe certes promue en Ligue 1, mais qui s'appuie sur une grosse confiance et de très belles performances en championnat.

Quelques exemples : une victoire face à Marseille (3-1), une défaite avec les honneurs face au PSG (2-4), sans parler de ce 4-0, cette gifle infligée au DFCO ici à Dijon, au début du mois de novembre dernier.

Donc c'est une équipe très dangereuse. Absolument, même si elle n'est sans doute pas dans la meilleure période en ce moment. Malgré une victoire à Nantes la semaine dernière, les Crocodiles Nîmois comme on les surnomme sont sur une série assez moyenne, avec six défaites en deux mois.

Nîmes sur une pente négative ?

D'ailleurs si on veut se rassurer un peu ce matin, on peut regarder du côté des statistiques : oui, à l'extérieur Nîmes est une équipe redoutable, la cinquième du championnat. En revanche à domicile, c'est moins reluisant. Quatre victoire seulement en douze rencontres. Donc si Dijon veut faire un coup, c'est maintenant.

C'est maintenant que chaque joueur doit montrer du caractère aussi. Antoine Kombouaré s'ne est agacé mercredi en conférence de presse : certains joueurs n'ont pas été à la hauteur lors des deux derniers matches à Angers et face à Marseille. Il le répète, personne n'est titulaire indiscutable dans le groupe. Il entend donc faire jouer la concurrence à plein au sein du groupe, une concurrence saine, mais indispensable pour garantir l'implication de tous.

Alors est-ce que ça entre dans le cadre de cette stratégie de coaching ? Difficile à dire, toujours est-il que le défenseur Cédric Yambéré ne figure pas sur la feuille de match pour ce soir. Étrange, il a été utilisé dix-huit fois cette saison. Il est remplacé par Arnold Bouka Moutou, deux fois titulaire seulement.

Enzo Loiodice, l'autre absent

Un autre joueur sera absent ce soir, c'est le jeune Enzo Loiodice. Olivier Dall'Oglio l'avait lancé dans le grand bain de la Ligue 1 cette année, mais il fait clairement moins partie des plans d'Antoine Kombouaré. Il doit se contenter de jouer avec l'équipe réserve et donc se montrer patient. En tout cas c'est un jeune homme qui a la tête bien faite et bien pleine. Enzo Loiodice qui reste toutefois l'un des espoirs du club aux yeux des supporters. Aurel le prédit déjà sur Twitter : à la fin de la saison, le DFCO va se maintenir en Ligue 1, à la dernière seconde. Et c'est Enzo Loiodice qui sera buteur.

On verra si ces prédictions se vérifient.