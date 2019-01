DFCO - Au cœur des Rouges : du ch'ti et du montagnard au menu de la coupe de France

Ça y est, on connaît le programme des Dijonnaises et des Dijonnais en coupe de France.

Le DFCO Féminin à domicile face à une D2

les Dijonnaises d'abord, après leur belle victoire à Guingamp (5-2) ce weekend, elles héritent plutôt d'un tirage clément : elles recevront Grenoble le 10 février prochain en quarts de finale. Grenoble, club de Division 2. Le DFCO féminin évite donc les grosses écuries de la Divison 1. Le PSG et Lyon en particulier, les deux favoris s'affronteront d'ailleurs de leur côté pour s'offrir une place en demi-finales.

🏆 Coupe de France Féminine : le @DFCO_Officiel accueillera @GF38_Officiel en quart de finale le dimanche 10 février ! pic.twitter.com/Px4XCrM0Hx — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 28, 2019

Les hommes regarderont vers le nord

Un match à notre portée également chez les hommes. Les joueurs d'Antoine Kombouaré héritent d'un club amateur de Nationale 2 pour les huitièmes de finale de la coupe, il s'agit du club de Croix, petite commune des Hauts de France. le match se jouera à Croix, le 5 février à 18h30.

Dans le Nord, on y Croix

Et alors autant vous le dire tout de suite : à Croix, on vit football, on vibre football ! La moitié de la population locale est abonnée à la page Facebook du club. Du coup, il y a pas mal de commentaires depuis l'annonce de cette rencontre face à Dijon. Pierre par exemple explique avec ses mots à lui qu'il ne pourra pas être là. "Merdouille de purée de crottes de boudin de biques...je ne pourrai pas être là le 5 février pour assister à cette nouvelle page de l'histoire du club !"

- IC Croix Football

Et puis globalement, tout le monde pose la même question : est-ce que les places sont en vente ? Est-ce qu'il reste des places ? Où sont les places ? Au début on n'a pas compris, et puis en regardant la capacité du stade Henri Seigneur sur place, on a fini par saisir l'inquiétude ambiante : seuls 2.000 chanceux pourront voir la rencontre.

- IC Croix football

En même temps d'après ce qu'on voit aussi sur la page Facebook du club, il y a une solution de repli : une salle polyvalente où les amateurs de foot viennent voir tous les matches du club, avec une sacrée ambiance garantie. Et côté dijonnais, on dit quoi de tout ça ? Eh bien justement, il y en a un qui est allé directement au contact des supporters ch'tis, sur Facebook. C'est Matt, qui écrit : "Ça fait plaisir de voir cette joie pour la venue d'un petit club de Ligue 1. Je vous souhaite bonne chance pour ce match et je pense que vous pouvez gagner très sincèrement car l'objectif pour le DFCO est vraiment le maintien cette année."