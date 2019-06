DFCO - Au cœur des Rouges : Elise Bussaglia prête à imiter les hommes de Didier Deschamps

Le bleu de cette équipe de France féminine à la une, une sélection dans les starting blocks avant le début de la coupe du monde vendredi soir à Paris. Les joueuses de Corine Diacre affronteront la Corée du sud à Paris (21h) dans un Parc des Princes à guichets fermés, pour le match d'ouverture.

Avec à l'esprit évidemment ce sacre des hommes de Didier Deschamps, obtenu l'an dernier en Russie, même si ce groupe féminin entend bien trouver sa propre voie, comme l'explique la capitaine du DFCO Féminin et pilier de l'équipe de France Elise Bussaglia.

Elise Bussaglia sur le sacre des hommes en 2018 Copier

Six départs au DFCO Féminin

Des infos mercato à signaler également dans le groupe féminin du DFCO. Maintenu en Division 1 comme chez les hommes, le club officialise le départ de pas moins de six joueuses cet été. Pas les noms les plus connus, on sait juste que pour deux d'entre elles, il s'agit d'un choix extra-sportif, assez intéressant d'ailleurs : Coline Gouineau par exemple va faire une formation de marins pompiers à Marseille.. Quant à Agathe Maetz, elle va rejoindre une école d'ingénieur dans le sud de la France. Le club leur souhaite plein de réussite pour la suite, et nous aussi au passage.

Sliti vers la Turquie ?

Chez les hommes, Naïm Sliti intéresse déjà les clubs étrangers : le petit meneur de jeu tunisien, héros du maintien avec son doublé inscrit dimanche soir à Gaston-Gérard, est en contrat avec le DFCO jusqu'en 2022, mais il aurait reçu un bon de sortie comme on dit de la part du président Olivier Delcourt. Libre à lui donc d'aller où bon lui semble.

En l'occurrence d'après nos confrères de l'Equipe, c'est en Turquie que son profil intéresse, en particulier Galatasaray, le club d'Istanbul. En attendant, Näim Sliti va rejoindre ses partenaires de la sélection tunisienne demain, pour lui la saison n'est pas terminée, il jouera la coupe d'Afrique des nations en Egypte à partir du 21 juin prochain.

Ligue 1 : le calendrier connu le 14 juin

Précisons concernant la saison 2019-2020 que le calendrier de la Ligue 1 sera dévoilé vendredi prochain, dans huit jours. à ce propos, il va falloir déjà penser à se réabonner, ou à s'abonner tout court pour la saison prochaine du DFCO ! Cela va se dérouler en deux temps à partir de mardi (11 juin) : d'abord la campagne de réabonnement jusqu'au 28 juin, puis la campagne d'abonnement, qui démarrera le 24 juin.