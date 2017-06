DFCO - Au cœur des Rouges : en attendant les recrues, on rêve

Souvenez-vous de ce qu'on disait la semaine dernière : la direction du DFCO est censée nous annoncer deux nouveaux joueurs avant mercredi 28 juin, date de reprise de l'entraînement du groupe pro.

En attendant, on se contente des petites boutades qui inondent les réseaux sociaux. Eh oui parce que les supporters aussi sont dans l'attente de connaître le nom des premières recrues de la saison prochaine. Et comme ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ils imaginent des choses.

Boutades

Par exemple, il paraît que le célèbre attaquant anglais Wayne Rooney a du mal à trouver un club en ce moment. Ni une ni deux, le compte officiel du DFCO sort un tweet plein d'autodérision : "non merci les gars, on est déjà sur la piste de Kylian Mbappé" , le jeune français de l'AS Monaco, sans doute le futur joueur le plus cher de l'histoire.

😂😂😂 oui et puis @Cristiano aussi non? — THE CHOOSEN ONE (@LordMbaye) June 25, 2017

Du coup ça fait marrer tout le monde, et tout le monde en rajoute. Et puis quoi encore, vous voulez Cristiano Ronaldo ? Demande LordMbaye. Ou alors Zlatan ? poursuit Damien. Bref, c'est le lot des petits clubs de Ligue 1... On n'a pas des masses d'argent, du coup on rêve un peu.

Zlatan qui veux jouer la #Ligue1Conforama c'est vous aussi ?! — Damienduff (@damienduff13) June 25, 2017

A la recherche du futur Zizou

La meilleure solution pour recruter le prochain Zizou, c'est donc de le former. C'est le rêve de tous les clubs formateurs, dont fait partie évidemment le DFCO. Un rêve, et en même temps un cauchemar, parce qu'il ne faut pas passer à côté de cette pépite, commente le directeur de la formation Sébastien Degrange.

Sébastien Degrange espère trouver le futur Zinédine Zidane Copier

Prompt rétablissement Florentine !

Plus sérieusement, on a une petite pensée ce matin pour Florentine, la gardienne des moins de 15 ans du DFCO. Elle a été victime d'une double rupture d'anévrisme ce weekend lors du tournoi du club. Mais ce lundi matin les nouvelles sont rassurantes : l'opération s'est bien passée selon le club et notre jeune footballeuse se repose. Bon rétablissement à toi Florentine.