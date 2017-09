DFCO - Au cœur des Rouges : encore des progrès à faire

Déception et frustration sont les maîtres-mots ce lundi matin après la défaite dijonnaise sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen.

Très vite menés 1 à 0 suite à une faute grossière et un penalty concédé, nos Dijonnais ont plutôt bien réagi par la suite, jusqu'à l'égalisation de Jordan Marié. Ce qui est rageant finalement, c'est cette deuxième mi-temps, où le DFCO s'est un peu éteint, et a même encaissé le deuxième but alors qu'il évoluait à 11 contre 10.

"On a pas été bon défensivement, ni à la conservation du ballon, qui est notre point fort normalement", voilà le résumé du coach Olivier Dall'Oglio, qui attendait forcément mieux.

Le tweet de Denis Brogniart, cerise sur le gâteau

L'animateur de Koh Lanta, Denis Brogniart, dijonnais de naissance, Bourguignon de son état, est venu achever nos Rouges dans la soirée. Avec ce tweet, froid et cruel : "les amis je suis né à Dijon mais mon club de cœur c'est Caen. Le DFCO arrive ensuite. Belle soirée à tous". Evidemment, impossible de passer une belle soirée après ça.

Les amis je suis né à Dijon mais mon club de cœur c'est @SMCaen . @DFCO_Officiel arrive ensuite. Belle soirée — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) September 9, 2017

DFCO > OM

En même temps ceux qui ont regardé l'Olympique de Marseille ce cimanche soir se sont un peu rassurés. "La défense de Marseille fait passer le DFCO pour la Juventus", ironise Kickof sur Twitter.

Le pire ce sont les supporters dijonnais qui aiment aussi l'OM, comme Emilien. Il passe un sale début de championnat. "Pour supporter ces deux clubs, faut vraiment être fort mentalement, dit-il, on en voit de toutes les couleurs ..."

Ouep dur dur tout ça — • Sunk ||Yore|| ◘ (@DerWelden) September 10, 2017

Et bien sache Emilien que la prochaine couleur sera le vert, puisque le DFCO accueille Saint-Etienne ce samedi à Gaston-Gérard.

Papy, plutôt satisfaisant

L'une des satisfactions du weekend tout de même, c'est la première prestation de Papy Djilobodji sous le maillot rouge. Le nouveau patron de la défense dijonnaise a paru plutôt à l'aise, "on va pouvoir travailler autour de lui" estime Olivier Dall'Oglio. L'intéressé, lui, est surtout heureux de retrouver le terrain, dans une ville comme Dijon qu'il va apprendre à découvrir.

Le nouveau défenseur du DFCO Papy Djilobodji découvre la ville de Dijon Copier

Le DFCO féminin démarre bien

Un dernier mot du DFCO, mais féminin cette fois : bons débuts pour les filles en Division 2 avec un premier succès à Nîmes 3 buts à 2 .