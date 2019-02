DFCO - Au cœur des Rouges : encore un match décalé pour Dijon

Encore un changement de calendrier pour les joueurs du DFCO

Ca commence a être une habitude, les matches de championnat programmés le samedi, jour de manif de gilets jaunes, ont tendance à être décalés, soit au lendemain, soit à la veille. Mardi, on vous le disait la rencontre entre Dijon et Saint-Etienne prévue le samedi 23 février a été avancée au vendredi 22 à 19h.

À la demande de Préfecture de la Côte-d’Or, le match @DFCO_Officiel - @ASSEofficiel, initialement programmé le samedi 23 février à 20h00, est avancé au vendredi 22 février à 19h00.#DFCOASSE#Ligue1Conforamapic.twitter.com/10iUb6DaWN — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 11, 2019

Eh bien rebelote : à la demande de la préfecture du Gard, le match à Nîmes comptant pour la 25e journée de Ligue 1 aura lieu ce vendredi à 19h, et non plus samedi à 20h.

Matches décalés, stades désertés

Ces décisions préfectorales, elles ont des conséquences sur l'affluence dans les stades. Forcément. Et c'est exactement ce que disent les supporters du Kop des Lingon's Boys sur Twitter. "En décalant les matchs aux dimanches, les supporters arrivaient encore à se déplacer. Du coup, ils ont innové : vendredi 19h. 10/10 pour le mépris des supporters"

Autre commentaire ironique, celui d'Enguerrand, fan du DFCO : " Fermons les stades et remplaçons les abonnements par des forfaits beIN Sport, on gagnera du temps..." Des supporters pas contents vous l'aurez compris !

