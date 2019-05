DFCO, au coeur des Rouges : Enzo Loidodice retrouve l'équipe de France U20

Dijon, France

Tarif unique pour tout le monde !

C'est une décision que vient de prendre la Ligue du Football Professionnel et qui concerne les supporters qui suivent leurs équipes lors des matchs à l'extérieur, à partir de la saison prochaine, ce sera tarif unique dans tous les parcages de France :

Pour la ligue 1, ce sera désormais 10€. Mais on ne sait jamais, on vous donne aussi les tarifs pour la ligue 2, ce sera 5 euros.

C'était une demande de l'association nationale des supporters qui est donc plutôt satisfaite ce vendredi, même si dans les commentaires, beaucoup font remarquer qu'encore faut il que ces mêmes supporters "aient la liberté d'aller au stade, vu le nombre d'arrêtés préfectoraux d'interdiction de déplacement cette saison."

A partir de la saison prochaine, tarif unique dans tous les parcages de France :

- 10€ en L1

- 5€ en L2.

Nous remercions la LFP d'avoir su entendre notre demande. https://t.co/TcraMiWCAO — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) May 16, 2019

Dijon, le grand muet?

En parlant de déplacement, celui qui arrive ne sera pas des plus faciles pour les Rouges. C'est peut être même le pire de la saison car le Dijon-Football-Côte-d'Or va jouer ce samedi, sur le terrain du Paris Saint Germain. Dijon n’a toujours pas inscrit le moindre but en quatre matchs à Paris, ce qui est un record pour le PSG... et pas très glorieux pour le DFCO. C'est le site Paris.canal historique qui le rappelle en qualifiant Dijon de "grand muet" !

Un rouge chez les bleuets

Un joueur du DFCO va disputer la coupe du monde de football. Le jeune milieu de terrain Enzo Loiodice a été sélectionné pour le mondial des moins de 20 ans. A 18 ans, Enzo Loiodice rêve évidemment d'imiter la génération Pogba qui a remporté la coupe du monde des moins de 20 ans en 2013 avant de la décrocher à nouveau l'été dernier.

Enzo Loiodice - Vincent Poyer - DFCO.fr

La coupe du monde aura lieu en Pologne. premier match pour les bleus, ce sera le 25 mai à 18h00 face à l'Arabie Saoudite.

Enzo Loiodice explique que la décision du sélectionneur Bernard Diomède lui permet de réaliser un rêve.

