DFCO - Au cœur des Rouges : Enzo Loiodice éliminé avec les Bleus, A. Kombouaré en pleine réflexion

Fin de saison prématurée pour Enzo Loiodice

La fin d'une aventure dans le cœur des rouges ce mercredi matin : la fin de l'aventure pour nos jeunes bleus de l'équipe de France des moins de 20 ans, battus par les Etats-Unis en huitièmes de finale de la coupe du monde en Pologne. Score final, trois buts à deux, et une grosse déception pour les coéquipiers d'Enzo Loiodice, le jeune milieu de terrain du DFCO, à nouveau aligné lors de cette rencontre.

Déception pour l'équipe de France U20 et notre @enzoloiodice 🙁 https://t.co/OS0yavdREI — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) June 4, 2019

Enzo Loiodice qui continue malgré tout d'impressionner les observateurs, match après match. On l'a souvent dit et répété cette saison, il n'a joué que quelques minutes sous l'ère Antoine Kombouaré, alors qu'il était l'un des piliers de l'équipe sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio. Mais peu importe, il n'a que 20 ans, il a tout l'avenir devant lui, et pour l'instant cet avenir il s'inscrit en rouge, à Dijon. Tant mieux.

Si les Bleus vont mieux c’est aussi parce que Loiodice va mieux ... quelle activité! et la justesse technique désormais pour lancer Diaby a chaque fois! Ça fait 4 fois que c’est dangeureux! #FRAUSA — Emmanuel Trumer (@EmmanuelTrumer) June 4, 2019

Enzo Loiodice, jeune homme discret, timide, que Thomas Nougaillon avait rencontré il y a quelques semaines, avant cette coupe du monde avec l'équipe de France. Il lui avait confié vouloir un peu compléter sa collection de maillots, échangés avec ses idoles sur les terrains de Ligue 1.

Antoine Kombouaré en discussion avec Amiens ?

Ce matin, on a encore plus de doutes sur l'avenir d'Antoine Kombouaré à la tête du DFCO. Après l'Equipe, nos confrères de Canal Plus se font l'écho de discussions rapprochées entre le technicien et le club d'Amiens.

Antoine Kombouaré à Amiens ?



L'actuel entraîneur de Dijon a rencontré les dirigeants du club d'Amiens... #LateFCpic.twitter.com/FkNlJVvXcB — Late Football Club (@LateFootClub) June 4, 2019

Alors ce rapprochement avec Amiens, il faut le prendre avec prudence : dans un entretien au Bien Public, Antoine Kombouaré confie ne pas avoir à "commenter tout ce que les gens racontent". Aujourd’hui, "je n’ai aucun contact, avec zéro club", dit-il. "J’ai demandé au président Delcourt un peu de temps. J’ai la possibilité, dans mon contrat, d'attendre jusqu'au 10 juin pour donner ma réponse."