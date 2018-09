C'est un pur produit de la formation dijonnaise, il n'a que 17 ans, et il fait des débuts très remarqués en professionnel. Enzo Loiodice, milieu de terrain de la formation d'Olivier Dall'Oglio, qui s'est très vite imposé dans le système tactique mis en place par le coach gardois. Un jeune homme bien dans ses baskets, la tête bien pleine, et pleine de références footballistiques aussi, pour lui, le modèle vient d'Espagne.

Enzo Loiodice un peu moins en jambes disons le samedi dernier face à Caen. En même temps vu les statistiques affichées par le DFCO, on pouvait difficilement espérer mieux qu'une défaite. En 90 minutes, Dijon a frappé 15 fois aux buts, ce qui est pas mal, mais avec seulement deux tirs cadrés, ça, en revanche, c'est pas terrible. L'efficacité, le réalisme, voilà les chantiers pour Olivier Dall'Oglio d'ici la réception d'Angers au stade Gaston-Gérard.

- DFCO

Premier trophée en Ligue 1 pour le DFCO ?

Tiens justement lors de cette 5e journée de championnat, on a découvert que le DFCO pourrait remporter un trophée, dont on n'avait jamais entendu parler, jusqu'à ce qu'un certain Hugo sur Twitter ne dévoile son existence.

Au terme de la 4e journée de @Ligue1Conforama, le @DFCO_Officiel conserve sa 2e place derrière le @PSG_inside.



Place au repos avant de repartir de l'avant lors de la réception d'@AngersSCO le 15 septembre prochain ! Bonne #rentreescolaire2018 à tous nos petits supporters ! pic.twitter.com/IyLP1YcQ02 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 2, 2018

Ce trophée, il s'agit du Bâton de Bourbotte, un trophée entièrement virtuel créé en 2008 par le site internet Poteau Rentrant, qui traitait de l'actu foot de manière un peu décalée. L'idée c'est qu'à chaque rencontre de championnat de Ligue 1, et de Ligue 1 seulement, le trophée est remis en jeu.

Il fut baptisé ainsi en mémoire d'un joueur de l'après guerre, François Bourbotte, capitaine de son équipe de Lille, championne de France en 1946/1947, et considérée rétroactivement comme la première détentrice du trophée. En résumé, si vous gagnez, vous conservez le Bâton de Bourbotte, mais si vous perdez, c'est votre adversaire qui le récupère ? Ainsi, le Bâton de Bourbotte a changé de main presque 900 fois dans l'histoire, jusqu'au weekend dernier, au cours duquel le SCO d'Angers l'a donc piqué à Lille grâce à sa victoire 1 à 0.

Mais bien-sûr @DFCO_Officiel ! Ça transcende 😁 Encore faut-il être au courant 😉 2 semaines pour préparer le choc face au @AngersSCO qui n’est peut-être pas conscient de son graal 😜 — Bâton De Bourbotte (@BatonBourbotte) September 2, 2018

Ce qui nous amène à cette fameuse rencontre entre le DFCO et Angers dans dix jours. En cas de succès, Dijon s'emparerait du Bâton de Bourbotte ! Ce qui est marrant c'est qu'aujourd'hui, le trophée fait marrer tout le monde, mais pimente un petit peu les rencontres quand même sur les réseaux sociaux. "Il n'y a pas mieux pour motiver les troupes", indiquait le compte Twitter DFCO il y a encore quelques heures.

Rio Mavuba arrête

Pour terminer chez les Dijonnais, on salue le départ en retraite d'un certain Rio Mavouba. Son nom vous dit sans doute quelque chose, c'est une figure du club de Lille, ancien international français. Il vient de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 34 ans. Florent Balmont, le Dijonnais, a été longtemps sont coéquipier à Lille, il salue son pote toujours sur Twitter : "tu peux être fier de ta belle carrière ça a été un honneur de jouer à tes côtés toutes ces années et je suis heureux de te compter parmi mes amis…"