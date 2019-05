DFCO - Au cœur des Rouges : Enzo Loiodice récompensé

Enzo Loiodice, formé à Dijon, était heureux on l'imagine d'apprendre que son nom figurait sur la liste des vingt-et-un joueurs sélectionnés par Bernard Diomède pour participer à la coupe du monde des moins de 20 ans. Ce sera en Pologne, à partir du 23 mai prochain.

Très envie d’aller en Pologne pour aller voir un match d’Enzo. On va regarder les billets d’avion 🤞🤞 https://t.co/guUeypJsyJ — Thomas 🦉💥 (@ThomasJobard) May 14, 2019

Une annonce sans doute un peu particulière pour lui aussi parce qu'on ne cesse de le répéter, le jeune homme ne joue plus avec le DFCO depuis l'arrivée d'Antoine Kombouaré. En tout cas, trois matches au moins l'attendent avec l'équipe de France dans ce mondial, face à l'Arabie Saoudite le 25 mai (18h00), face au Panama le 28, et face au Mali le 31.

Entraînement grandeur nature

Le DFCO qui change un peu ses plans cette semaine : pas d'entraînement au stade des Poussots ce mercredi matin pour le groupe d'Antoine Kombouaré, tout le monde a rendez-vous directement au stade Gaston-Gérard pour la séance du jour. C'est notre ami le jardinier qui va faire la gueule !

Demain matin, le groupe professionnel s'entraînera au stade Gaston-Gérard à partir de 10h00, et non au stade des Poussots comme habituellement. pic.twitter.com/G66woR4uqV — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 14, 2019

Plus sérieusement c'est sans doute là une volonté de l'entraîneur de maintenir ses joueurs dans une atmosphère propice à la concentration, et surtout dans un état d'esprit de compétition. On rappelle que la prochaine rencontre en Ligue 1 est prévue à Paris, face au Paris-Saint-Germain, et qu'il faudrait un énorme match pour en ressortir avec un score positif. Ce sera compliqué, on va pas se le cacher, mais bon, comme on dit, c'est le foot, tout est possible, et les enjeux sont assez forts pour transcender un peu nos Dijonnais.

En tout cas les supporters dijonnais eux .. sont prêts. En train de prendre leurs place pour assister à la rencontre au parc des Princes. Même si certains rencontrent quelques problèmes, à l'image de Thomas qui crie à l'aide sur les réseaux sociaux. Il a reçu le message suivant : "votre statut ne vous permet pas d'accéder à cette vente". Donc pour l'instant, ce PSG-DFCO, il le verra à la télé.