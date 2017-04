DFCO - Au cœur des Rouges ... et des Jaunes

Ce mercredi matin c'est un peu au cœur des Jaunes et Rouges. Jaune comme le maillot du Borussia Dortmund, et Rouges comme le maillot de l'AS Monaco. Leur rencontre de ligue des Champions a dû être reportée, suite à une attaque à l'explosif.

Trois explosions et un report

Tout était prêt pour une magnifique soirée de foot mardi soir au Signal Iduna Park de Dortmund. Les deux équipes devaient s'affronter en quart de finale aller de la ligue des Champions. Les mais trois explosions aux abords du bus allemand ont obligé les autorités à repousser la rencontre à ce mercredi soir 18h45. Le joueur espagnol de Dortmund Marc Bartra a été légèrement blessé au bras et hospitalisé.

Ligue des Champions : match reporté entre Dortmund et Monaco après une explosion près du bus du club allemandhttps://t.co/7DlZV0eFAF pic.twitter.com/CCM08HfDdJ — France Bleu (@francebleu) April 11, 2017

Solidarité entre supporters

On ignore encore ce mercredi matin pourquoi ces charges explosives ont été placées là, les autorités allemandes sont à la recherche du ou des auteurs de l'attaque. En revanche, comme souvent, la solidarité entre supporters a fait oublier (un peu) cette soirée ratée. De nombreux fans monégasques ont été accueillis par leurs homologues de Dortmund. A l'image de cette photo postée sur Twitter par le compte Actu Foot. Le genre d'images qui donnent envie de crier "vive le foot !"

Bonne nuit à tous. Vive le football ! 💛 pic.twitter.com/YMbbXP6BOv — Actu Foot (@ActuFoot_) April 11, 2017

As Monaco - DFCO reporté ?

Des événements qui auront sans doute une conséquence pour le match de samedi entre l'AS Monaco et le DFCO. La règle veut que l'on ne joue pas deux rencontres avec moins de 72h de repos entre les deux. Or le match doit se jouer samedi à 17h. Le club monégasque a d'ores et déjà demandé le report à dimanche après-midi, et il est fort probable que la Ligue de Football professionnel accède à sa demande.

Monaco a demandé à La LFP de décaler le Match face au DFCO samedi de 17h à 21h - Réponse demain #ASMDFCO — Tarrisse Christophe (@TarrisseChristo) April 11, 2017

@EleKoptes @AS_Monaco @DFCO_Officiel Oui apparemment. Au final ça revient presque au même puisqu'ils rejouent le mercredi — Louis Quesnot (@LouisQuesnot) April 11, 2017

Bientôt la vidéo dans le foot ?

On s'en souvient le dispositif a été testé pour la première fois fin mars lors du match amical France / Espagne. Peut-être un tournant historique à venir dans notre sport. Tournant qu'il va falloir bien encadrer estime Olivier Dall'Oglio.

Olivier Dall'Oglio sur la vidéo : oui, mais... Partager le son sur : Copier

De tout cela, de l'actu du foot et du DFCO, il sera question ce mercredi soir chez nos confrères de France 3 Bourgogne. Avec un invité prestigieux, le président du DFCO Olivier Delcourt.