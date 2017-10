DFCO - Au coeur des Rouges... et des Jaunes !

Du jaune comme le maillot des Canaris nantais, prêts à plumer la chouette dijonnaise ce samedi soir à Gaston-Gérard, à 20h.

C'est la 11e journée de Ligue 1, une rencontre importante pour le DFCO, face à un adversaire coriace, actuel 3e du championnat. Très solide, aussi, c'est la deuxième meilleure défense du championnat, d'ailleurs l'équipe de Loire-Atlantique n'a plus perdu depuis huit matches, une défaite (1-0) face à Marseille.

Le DFCO dans le flou

Pour les Dijonnais, les matches se suivent et les scénarios ne se ressemblent pas forcément ces dernières semaines. Un joli match mais une défaite face au PSG il y a deux semaines, match sérieux mais sans plus avec au bout la victoire samedi dernier à Metz, et puis prestation en demi-teinte mercredi et au bout l'élimination en coupe de la Ligue face à Rennes. On ne sait plus vraiment où en sont les Dijonnais, d'ailleurs au micro de Lila Lefebvre, les supporters des Téméraires sont plutôt partagés sur leurs chances de battre le FC Nantes.

Ces supporters des Téméraires pronostiquent une victoire, ou un match nul Copier

Bon mais nous on compte surtout sur Romain, un twittos fan du DFCO. Lui il est carrément positif, "ne vous inquiétez pas les gars, je suis là samedi au stade, donc nos Dijonnais vont forcément gagner !" Eh ben si tu le dis mon Roro, on te croit !

Mais vous inquiétez pas je suis là samedi pour DFCO-Nantes donc ils vont forcément gagner ! 👍🤣 — P.Romain (@ROMAIN974712) October 26, 2017

Au passage, on se permet de faire un coucou à Nanou, de son vrai prénom Anaïs, elle nous dit sur Twitter qu'elle a trouvé un nouveau job. Elle sera hôtesse au stade Gaston-Gérard et elle commence ce samedi soir, bon courage à elle !

Samedi nouveau job, hôtesse au DFCO 💁🏼👠⚽️ — Nanou 👩🏼 (@AnaisGte) October 26, 2017

Le DFCO 4e du championnat des tribunes !

Et puis à propos justement de Gaston-Gérard, sachez qu'au classement très officiel du championnat des tribunes, on se classe 4e. Ce classement validé par la Ligue Professionnelle de football récompense les enceintes pour la qualité de l'ambiance et des animations. Comme quoi il y a des surprises parfois.