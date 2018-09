Si le maintien en Ligue 1 reste l'objectif premier des Dijonnais, les bons débuts en championnats ont laissé entrevoir des possibilités d'aller plus haut encore que la saison passée. Mais après deux défaites de rang, le DFCO est redescendu de son nuage.

La bonne nouvelle du jour, c'est que le championnat de Ligue 1 revient, avec une très attendue 6e journée qui démarre ce vendredi soir. Le DFCO, lui, aura droit à un petit déplacement, du côté de Reims samedi soir. Le Stade de Reims, auteur d'un début de championnat très honorable pour un promu, avec deux défaites certes, mais aussi deux victoires et un match nul obtenu la semaine dernière à Nantes. Le Bourgogne contre le Champagne, à vous de faire vos pronostics !

Les Dijonnais prendront la route samedi pour défier le @StadeDeReims !



Objectif : inverser la tendance et pourquoi pas empocher une troisième victoire à l’extérieur 💪 #TeamDFCO#SDRDFCO@Ligue1Conforamapic.twitter.com/4FsNBfwxWM — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 19, 2018

La mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Fred Sammaritano, le petit milieu de terrain, qui sera écarté des terrains au moins quelques jours, voire davantage, il pourrait donc manquer aussi la réception de l'Olympique lyonnais le mercredi 26 septembre.

Retrouver les vertus du collectif

En tout cas pour les Rouges, l'objectif c'est de se remettre la tête à l'endroit. Comme le dit notre défenseur tunisien Oussama Haddadi sur le site du DFCO, la dernière sortie dijonnaise face à Angers était ratée, complètement. L'idée, c'est donc déjà de se comporter en équipe, de retrouver les vertus collectives qui ont fait la force de Dijon l'an dernier. Bref, se souvenir d'où l'on vient et garder la tête froide : assurer le maintient, c'est la priorité numéro 1 rappelle Florent Balmont le milieu de terrain toujours blessé au genou.

Dans 86, jours le PSG !

On termine avec un décompte ? Certains supporters dijonnais ont déjà entamé le décompte avant le choc entre le DFCO et le Paris-Saint-Germain, prévu pour le 15 décembre prochain. C'est le cas d'Aurel, qui a déjà validé ses congés pour venir à Gaston-Gérard. Sur Twitter, il remercie d'abord "la personne qui a validé ses congés", et puis il donne rendez-vous au DFCO, "dans moins de trois mois, dans 86 jours, dans 2074 heures". Autant vous dire qu'il a hâte d'y être.

Je remercie la personne venant de valider mes 3 jours de congés il y a 10 minutes, tu peux aller dormir maintenant — Aurel 🦉🦅 (@A_Buisson1) September 21, 2018

Souriez, vous êtes pris en photo

Et puis vous le savez la politique ne reste jamais loin du sport, vous trouverez donc aussi sur les réseaux sociaux cette photo officielle du DFCO réalisée jeudi matin près de la porte Guillaume à Dijon, avec un certain François Sauvadet, président du conseil départemental de Côte-d'Or.