DFCO - Au cœur des Rouges : face à Rennes, les vieux démons

Le DFCO a plutôt fait une bonne rencontre à Rennes samedi soir, mais comme souvent cette saison, nos Rouges sont repartis bredouilles de Bretagne, minés par des erreurs défensives, et une certaine inefficacité en attaque.

Un bon match, mais encore une défaite pour le DFCO ce weekend

Tout le monde s'accorde à le dire : lors de cette 17e journée de championnat -largement tronquée pour cause de mouvement des gilets jaunes-, nos Dijonnais ont présenté plutôt un visage séduisant samedi soir à Rennes. Une rencontre appliquée, "disciplinée" selon les mots du coach Dall'Oglio, mais qui se termine une nouvelle fois par un score lourd à porter : deux à zéro.

🔚 Malgré une rencontre sérieuse et appliquée, le @DFCO_Officiel s'incline finalement 2 buts à 0 face au @staderennais



L'inefficacité des attaquants a encore été préjudiciable, et malgré une belle rencontre de Bobby Allain, à nouveau titulaire dans les buts, eh bien la sentence est irrévocable, comme dirait le plus Bourguignon des animateurs télé Denis Brogniart.

Le Belge Ciman, tête de turc

Et les supporters dijonnais semblent avoir trouvé leur tête de turc : un homme que l'on attendait franchement à un autre niveau. Le défenseur belge Laurent Ciman est arrivé cet été avec un statut qu'il n'arrive pas à assumer pour l'instant. Alors sans doute doit-il s'adapter au championnat de Ligue 1, à l'arbitrage de la Ligue 1, en attendant c'est vrai que samedi soir il n'a pas été à son avantage. Du coup les fans l'ont pris un peu en grippe sur les réseaux sociaux.

Match pas spécialement mauvais des joueurs et attitude plutôt correcte mais comme d'habitude un grand chauve belge nous coûte le match, très bon match de Allain a noter — Max ⭐⭐ (@MaxMoreau10) December 8, 2018

A l'image de Max sur Twitter : "match pas spécialement mauvais et attitude plutôt correcte" dit-il, "mais comme d'habitude un grand chauve belge nous coûte le match". Kyllian va plus loin encore : _"Dijon allait très bien en début de saison, 9 points en 3 matchs. et puis ils ont recruté le chauve maléfique". B_ref, pour l'instant l'histoire belge n'est pas très drôle pour Laurent Ciman.

Dijon allait très bien, 9 points en 3 matchs. Puis ils ont recruté le chauve maléfique Laurent Ciman. — Kyllian (@Kylli2n) December 8, 2018

Haddadi pas encore parti

On en parlait la semaine dernière, c'est bientôt le mercato d'hiver, les clubs auront un mois en janvier pour se délester de certains joueurs, et recruter aussi. A Dijon, on a déjà évoqué le départ éventuel d'Oussama Haddadi notre défenseur tunisien. C'est une probabilité, plusieurs clubs comme le Dynamo de Kiev ou la Fiorentina sont sur le coup. Mais l'intéressé n'est pas sûr pour autant de partir.

Et les filles du DFCO, elles en sont où ?

Ben elles se relèvent tout doucement d'une période compliquée, durant laquelle elles ont affronté les meilleurs équipes de la Division 1. Lyon, le PSG, le Paris FC, elles ont un peu éteint l'incendie ce weekend en faisant match nul un but partout à domicile face à Guingamp. C'est pas génial, mais c'est toujours ça de pris.