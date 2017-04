DFCO - Au cœur des Rouges : face à Bordeaux, une question d'état d'esprit

Le Bourgogne a bien l'intention de se faire le Bordeaux ce dimanche à Gaston Gérard. Et pour cela, il va falloir onze "guerriers" sur le terrain.

Etre au rendez-vous

On le dit et on le répète, dimanche à 17h au stade Gaston-Gérard, se joue sans doute une grosse partie du maintien en Ligue 1 pour le DFCO. Une victoire, et on pourra voir le verre à moitié plein. Une défaite, et on se posera quelques questions sur notre avenir.

Force mentale

La force mentale, elle a manqué cruellement à nos Dijonnais face à Bastia il y a trois semaines, avant de refaire surface au bon moment samedi dernier face à Angers. Et comme le souligne le meneur de jeu Frédéric Sammaritano dans un entretien au site dfco.fr, eh bien il va falloir confirmer cet état d'esprit face à des Girondins de Bordeaux en pleine bourre en ce moment :

"Ça sera à nous d’aller chercher ça tous ensemble. Il ne faut pas penser que Bordeaux est quatrième de Ligue 1. Il faut qu’on joue notre jeu et qu’on aille à la guerre. Il y a pas mal de guerriers dans l’équipe, donc on va le faire."

Dribbleurs de haut vol

Le DFCO qui comptera notamment sur ses dribbleurs Mehdi Abeid et Fouad Chafik. Figurez-vous d'ailleurs que l'Algérien et le Marocain font partie des 100 meilleurs dribbleurs européens. Résultat d'une grande enquête du CIES Football Observatory sur les cinq principaux championnats du continent. Ils sont respectivement 75e et 94e.

Rigueur et concentration, voilà donc les ingrédient pour s'imposer face à Bordeaux on l'a compris. Et pour que ces ingrédients soient bien là, le coach Olivier Dall'Oglio a plus d'un exercice dans son sac.

