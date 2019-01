DFCO - Au cœur des Rouges : finalement, Dijon ne travaillera pas le samedi

Le DFCO jouera dimanche à 19h son match à Bordeaux, la rencontre de la 21e journée de championnat est décalée, comme on s'y attendait depuis plusieurs jours, pour cause d'acte X de la mobilisation des gilets jaunes.

Et si jamais, si jamais vous passez par Bordeaux ce weekend, eh bien sachez qu'il reste des places pour aller soutenir Dijon au Groupama Stadium.

Venez pousser les #Girondins dimanche 20/01 à 19h00 ! #FCGBDFCO



Les places en vente ici ➡ https://t.co/dmx2RVxb3q



Toutes les infos ➡ https://t.co/wuQAr5vVTfpic.twitter.com/Trf4tSBoRp — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 17, 2019

Alors c'est pas la mer à boire non plus, mais on imagine que ces incertitudes sur le programme des matches ne sont pas évidentes à gérer pour les staffs et les joueurs.

📸 L'album photos complet de la séance de ce jeudi matin

➡️ https://t.co/gfVRJsAkdMpic.twitter.com/n0IVKipBli — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 17, 2019

On ne sait pas si ça change quelque chose pour le DFCO, en tout cas côté bordelais, une séance d'entraînement s'est ajoutée au planning samedi matin à huis clos. Donc on est prévenus, les Girondins seront prêts.

⚠ Modification planning ⚠



Vendredi : 10h 🚫 huis-clos 🚫

Samedi : 10h 🚫 huis-clos 🚫

Dimanche : 19h #FCGBDFCOhttps://t.co/1UUKu7mm1V — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 17, 2019

Enzo Loiodice au révélateur du portrait chinois

Ce matin, c'est le petit jeune de l'équipe qui s'y colle, le milieu de terrain Enzo Loiodice : pur produit du centre de formation dijonnais, il aurait pu être un autre sportif : mais lequel ?

Copier

Au bon souvenir de Jordan Marié

Et puis pour terminer le club dijonnais se prête à son tour au jeu du "Ten years challenge". Vous en avez entendu parler, c'est simple : il faut poster sur les réseaux sociaux une photo de vous maintenant, à côté d'une photo de vous, il y a dix ans.

#10YearsChallenge



PS : Mais où se trouve t'il sur la photo ? 🧐🤓 pic.twitter.com/Np0troyXKE — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 17, 2019

Ca peut faire mal ! Et donc le DFCO vient de le faire pour son plus ancien pensionnaire dans le groupe pro, j'ai nommé Jordan Marié : on le voit très récemment lors d'une rencontre de Ligue 1, et puis il y a dix ans parmi ses potes du centre de formation. Il est un peu comme nous, il a changé, Jordan.