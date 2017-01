DFCO - Au Cœur des Rouges : Fred Sammaritano prêt pour aller chercher le maintien

Avant la reprise du championnat de ligue 1, on savoure encore la victoire du club en Coupe de France. Après ce succès, l'équipe dijonnaise a repris l'entraînement visiblement gonflée à bloc.

Avant la reprise du championnat samedi à Montpellier, on savoure encore la victoire du DFCO en coupe de France. Une victoire 2-0 face à l'équipe de Louhans cuiseaux, un club de CFA 2. C'était samedi soir et, c'est Jean Djorkaeff, "Tchouki", comme on le surnomme, qui a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre aux côtés d'une autre ancienne gloire du foot Français: Jean Tigana.

Jean Djorkaeff, c'est bien sûr le père de Youri Djorkaeff, champion du monde 98, mais c'est aussi un ancien footballeur passé par l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain entre les années 50 et 70. L'emblématique Jean Djorkaeff compte 48 sélections et 3 buts chez les Bleus. Il confie au micro de Thomas Nougaillon, comment il a perçu la performance des Dijonnais dans ce match très disputé.

Jean Djorkaeff © Maxppp - Jérôme Fouquet

En attendant la suite de la coupe de France qui opposera en 16eme de finale le DFCO à Bordeaux, les footballeurs ont repris l'entraînement.

Fred Sammaritano a retrouvé le groupe ce lundi, apparemment, pour son plus grand plaisir et avec une détermination sans faille puisqu'il tweete qu'"il est prêt pour aller chercher le maintien avec le teamdfco"

Didier Feco lui répond directement sur tweeter et demande au joueur.Elle est pour quand la prolongation de contrat ?

Camille Houdry souhaite pour sa part une Bonne Reprise De L'entraînement Et Très Bonne Année 2017 à Fred Sammaritano et sa Petite Famille

Et puis il y a aussi ce tweet de Romain Gallissot qui écrit que Bodmer est libre, ça serait pas mal pour le DFCO, de l'expérience pour le maintient on va en avoir besoin !!

Il y a deux entrainements prévus aujourd'hui. Le premier à 10H30, le deuxième à 15H30 et c'est au stade des poussots