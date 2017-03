DFCO - Au cœur des Rouges : frustrés, mais pas abattus

Le DFCO peut regretter le but encaissé samedi face à Nice. Il lui coûte un point très précieux dans la course au maintien. Prochaine échéance : samedi 11 mars, face au Stade Rennais.

Dépression hivernale

Après la pluie viendra le beau temps, c'est vrai. Mais en attendant, la période est compliquée. Et ce weekend n'a pas dérogé à la règle, avec cette cruelle défaite face à Nice 1 à 0.

"Dijon a fait un bon match tactiquement, mais c'est le football", commente Ali sur Twitter. Le DFCO est 18e de la ligue 1 à dix journées de la fin de la saison avant d'aller affronter Rennes en terres bretonnes ce weekend.

@DFCO_Officiel @ogcnice Dijon à fàit un bonne match surtout tactiquement mais maleuresement c'est le football :Dedicace à oussema haddedi . — ali hammami (@ali_clubust) March 5, 2017

Un weekend de sport pourri jusqu'à l'os pour les Dijonnais

Oui se dit que lorsque le foot ne fonctionne pas, les autres sports peuvent sauver un peu l'ambiance. Mais là non, pas du tout, comme le résume parfaitement Kevin sur son compte twitter : défaite du DFCO, défaite de la JDA Basket, dégaite du DBHB en handball, et même du stade dijonnais en rugby .. Weekend à oublier pour le sport côte-d'orien.

Défaites du @DFCO_Officiel, de la @jdadijonbasket, du @DBHB_Officiel et du #StadeDijonnais. Weekend à oublier pour le sport côte-d'orien... — Kevin Blondin (@Kevin_Blondin) March 5, 2017

On garde la pêche

Oui, les messages de soutiens au DFCO sont très nombreux sur les réseaux sociaux. Dans le sillage du coach Ollivier Dall'oglio qui se dit déçu mais pas abattu, les supporters dijonnais restent confiants. Il reste dix matches à se tuer sur le terrain, explique Vincent.. Et on sera tous unis derrière le club jusqu'à la fin, ça c'est vraiment le mot d'ordre des fans. Du coup dans la morosité on garde une lueur d'espoir.

Si le #DFCO garde ce rythme, il devrait arriver au soir de la 38ème journée de #Ligue1 avec entre 36 et 37 points. Objectif maintient pic.twitter.com/gyzcgfesNG — Nacim BOURI (@NacimBouri) March 5, 2017

Julio Tavares vers le record

L'attaquant du DFCO Julio Tavares n'a pas marqué ce weekend. Mais il est tout proche d'un record : celui de Sebastian Rivas, le buteur urugayen, détenteur du record du nombre de buts marqués pour le club dijonnais, 55 en trois saisons. Julio Tavares lui en est à 53 et peut rêver de le détrôner. Alors comment vit-il cette situation ? Est-ce qu'il se met la pression ? Réponse au micro de Thomas Nougaillon.

On termine avec un autre résultat décevant ce matin.. celui des dijonnaises.. Accrochées les Dijonnaises sur leur pelouse. 2 partout, face au promu clermontois. Le DFCO Féminin reste donc 3e de la Division 2 ce matin.