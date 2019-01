DFCO - Au coeur des Rouges : Girard, l'option ronchon

On évoquait lundi le "moustachu" Guy Lacombe, place ce matin à un homme qui ne s'est pas vraiment rendu célèbre pour sa bonne humeur communicative, ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur. J'ai nommé René Girard, né dans le Gard, tout comme un certain Olivier Dall'Oglio. Il serait en contact rapproché avec Dijon depuis quelques jours.

Guy Lacombe, Frédéric Hantz, René Girard. Ils ont pas d'idées à Dijon ? Pourquoi pas Francis Gilot, Guy Roux et Daniel Leclercq ? — Romain Tamburrino (@Romain_Tmb77) January 7, 2019

René Girard, c’est l’entraîneur qui a réalisé l’exploit d’envoyer Montpellier au sommet du championnat français en 2012. Devant le PSG, et son budget qatari, presque cinq fois plus important. C’est sûrement le souvenir le plus emblématique de la carrière de Girard. Cette performance est à l’image du personnage : ancien milieu défensif à Nîmes puis à Bordeaux, il est un conquérant, réputé pour déployer un jeu aussi rugueux que son accent camarguais.

Homme de terroir, le Gardois est souvent présenté comme un râleur. Mais dans un portrait publié par le JDD, un ami d’enfance le défend : “Chez nous, on s’engueule, et quand on s’est bien engueulé, on s’embrasse”. Reste à savoir s’il acceptera de venir s’engueuler au DFCO, où il est cité parmi les favoris, juste derrière Guy Lacombe.

Coupe de France : les Rouges s'invitent chez les Verts

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la coupe de France est tombé ce lundi soir. Résultat, les Rouges du DFCO iront se frotter aux Verts de Saint-Etienne. Tirage pas très heureux pour Dijon quand on sait que de nombreuses équipes amateures sont encore dans la compétition.

Bon bah c'était cool la coupe de France — Max (@MaxMoreau10) January 7, 2019

Pour les filles aussi ce ne sera pas facile : le DFCO féminin affrontera l'En Avant Guingamp en huitièmes de finale de la coupe de France, un club qui était venu faire match nul (1-1) ici même à Dijon en championnat il y a quelques semaines. "Des tirages pas faciles, mais c'est pas infaisable non plus", commentaire de Livio sur Twitter, qui doit sûrement avoir du sang normand dans les veines.