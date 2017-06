DFCO - Au Cœur des Rouges : Gros début de saison pour les rouges !

Au Coeur des Rouges, votre rendez vous quotidien avec l'actu du DFCO sur france bleu Bourgogne et francebleu.fr et l'info du jour, c'est le nouveau calendrier de la ligue 1. Le DFCO n'est pas gâté.

Calendrier...

Ca y est ! La ligue du football professionnel l'a dévoilé ce jeudi 15 juin, et c'est du très lourd dès le départ pour le DFCO qui entamera cette nouvelle saison avec un déplacement à Marseille. Ce sera le 5 août avant d'enchaîner avec la réception du champion en titre, Monaco, la semaine suivante. Vous avez tout le détail ici. Le calendrier réserve un mois d’août d’enfer avec, en plus de ces deux grosses affiches, un déplacement à Rennes et la réception de Montpellier.

... et commentaires

Evidemment ce calendrier est commenté sur les réseaux sociaux notamment par Tarek Ziadé qui tweete : "Le DFCO commence par l'OM et enchaine avec Monaco... Ca calme!". Commentaire également de Bruno Guaglianone. Lui va directement à la conclusion : "Joli programme pour le DFCO... Objectif rester en Ligue 1"

le @DFCO_Officiel commence par l'OM et enchaîne sur Monaco. Ca calme. — Tarek Ziadé (@tarek_ziade) June 15, 2017

L'autre grosse actu en ce moment pour le club, c'est évidemment le mercato, le marché des transferts. Et on vous en parle depuis plusieurs semaines, Pierre Lees-Melou pourrait quitter le DFCO à son tour cet été. Il est dans le viseur de l’OGC Nice. Ce n'est pas encore officiel mais le milieu offensif serait proche de signer un contrat de 4 saisons... pour un montant de 5 millions d'euros. C'est ce que croient savoir nos confrères de Foot sur 7 . Un départ que regrette Nicolas alias Schlek 21 sur twitter. Il écrit : "Pierre Lees Melou Mon dijonnais préféré qui s'en va ! Tu nous feras pas trop de misère avec Nice hein ? Enjoy "

@PMelou 😭😭😭 Mon dijonnais préféré qui s'en va 😕 Tu nous feras pas trop de misère avec Nice hein ? Enjoy 😜 #DFCO #TeamDFCO #Mercato — Nicolas (@Schleck21) June 15, 2017

Avant le maintien la saison prochaine, on détricotte celle qui vient de se terminer ! Et on continue notre tour d'horizon des gadins qui ont fait que le maintien n'a été assuré qu'à l'occasion de l'ultime match de la saison à Toulouse. Les Rouges ont notamment manqué de chance face à un concurrent pour le maintien, dans l'ile de Beauté. Face à Bastia, le DFCO se manque au Stade Furiani. Souvenir de l’entraîneur adjoint Stéphane Jobard.