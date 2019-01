DFCO - Au cœur des Rouges : Guy Lacombe, nouvelle piste du mercato

C'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Et on a aussi un nouveau nom d'entraîneur pour succéder à Olivier Dall'Oglio.

Ce nom, c'est celui de Guy Lacombe, 64 ans, il est cité par nos confrères du quotidien L'Equipe ce lundi matin comme la priorité du président dijonnais Olivier Delcourt, en vue du remplacement d'Olivier Delcourt.

La piste prioritaire est désormais Guy Lacombe. Le feeling est très bien passé avec Olivier Delcourt



Viens ensuite René Girard, qui rencontrera Delcourt une 2ème fois cette semaine et Antoine Kombouaré salaire trop élevé



Mais c'est qui Guy Lacombe ?

Alors rien à voir avec Lacombe à la Serpent ou la Lacombe Persil, Guy Lacombe, c'est l'un des moustachus les plus connus du foot français. D'abord pour sa longue carrière en professionnel, et puis aussi pour ses années de coaching : il est d'abord passé par Cannes où il a entraîné les jeunes de l'époque, Zinédine Zidane, Patrick Vieira et d'autres petits talents. Passage ensuite par Toulouse, puis Guingamp, où il connait de jolis succès, confirmés dans les années 2003-2006 ici en Bourgogne-Franche-Comté, à Sochaux. Il fait grimper le club à la cinquième place du championnat deux saisons de suite, et parvient à gagner la coupe de la Ligue.

Il passera ensuite par le PSG, Monaco, Rennes et puis à l'étranger, à Dubaï, sans grande réussite à chaque fois, avant de revenir en France à un poste de directeur technique national, jusqu'en 2017. i

Tavares : "pas de problème avec Dall'oglio"

En tout cas cet épisode du départ d'Olivier Dall'Oglio a surpris tout le monde, y compris les joueurs. En conférence de presse vendredi dernier avant la victoire en coupe de France à Schiltigheim (3-1), le capitaine Julio Tavares est revenu sur cet événement. Certains s'interrogent sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a eu une fronde anti-Dall'Oglio dans le vestiaire dijonnais ? Le Cap-verdien répond que non.

Les filles du DFCO sans pitié

Et puis les filles du DFCO elles aussi ont gagné ce weekend, elles ont même éclaté leurs adversaires du jour hier en huitièmes de finale de la coupe de France. Victoire sans pitié 11 buts à 0 face aux pauvres pensionnaires du club du Portet. Les Dijonnaises repartent du très bon pied en 2019 manifestement, première réussie au passage pour notre nouvelle recrue Elise Bussaglia.