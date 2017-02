DFCO - Au cœur des Rouges : il va falloir se relever

Le DFCO est 18e de la ligue 1 au soir de la 27e journée, marquée par une nouvelle défaite face au FC Nantes (3-1) et l'expulsion en fin de match de son attaquant Loïs Diony.

Pas la frite

Comme le dit sobrement mais avec beaucoup de réalisme Cavalier sur Twitter, ce n'est pas une bonne période pour les personnes qui supportent l'Olympique de Marseille et le DFCO. Marseille humilié faut-il le rappeler dimanche soir par le PSG 5 buts à 1. Et Dijon battu par un concurrent direct pour le maintien, le FC Nantes. C'était vendredi, score final 3 buts à 1.

Ce n'est pas une bonne époque pour les personnes qui supportent l'OM et le DFCO, heureusement je..., Ah merde ! — Cavalier (@J_Rakic21) February 26, 2017

D'autres clubs ont réussi leur weekend

Caen a réussi la belle performance en allant battre Saint-Etienne 1 à 0. Angers s'est imposé 3 - 0 à domicile, et puis Nancy a tenu le choc 0 à 0 face à Toulouse. Résultat ce lundi, le DFCO est 18e, à la place de barragiste pour le maintien en Ligue 1. Juste derrière le FC Metz.

Raisons d'espérer

Evidemment, il reste 11 journées jusqu'au mois de mai, et à l'image de Valentin sur son compte Twitter, on vous le dit, on s'y engage (presque), le DFCO va se maintenir. En revanche, il serait bon de relever la tête rapidement, dès samedi par exemple face à Nice, le troisième du championnat. Cela s'annonce compliqué mais pas impossible.

Les réseaux sociaux, on le sait, c'est un outil de communication très répandu chez les footballeurs. Mais pas forcément pour tout le monde. Alors question au milieu de terrain dijonnais Jordan Marié : est-ce que lui aussi est un twittos ?

En attendant comme souvent, on peut compter sur les filles du DFCO pour nous offrir des victoires. La 9e de la saison déjà pour elles. Cette fois, c'est Grenoble qui a subi la loi des Dijonnaises, victorieuses dimanche en Isère 4 buts à 1. Au classement de la Division 2, elles restent toutefois troisièmes, derrière Val d'Orge et Toulouse, avec toutefois un match en retard à jouer.