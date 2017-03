DFCO - Au cœur des Rouges : "il va falloir se transcender"

Lors de la conférence de presse d'avant match jeudi, Olivier Dall'Oglio a appelé ses joueurs à se montrer à la hauteur face à Nice.Un match qui se jouera sans Loïs Diony, suspendu.

© Getty

Loïs Diony : suspension confirmée

Loïs Diony sera bien absent samedi pour le match face à Nice. Expulsé pour des mots déplacés envers l'arbitre le weekend dernier à Nantes, son cas était examiné en commission de discipline jeudi soir. Résultat, un match de suspension pour le buteur dijonnais, qui sera donc de retour à Rennes le 11 mars. Un épine dans le pied de l'entraîneur Olivier Dall'Oglio, même si ce dernier estime que d'autres peuvent en profiter pour saisir leur chance.

"Il va falloir se transcender" - Olivier Dall'Oglio

Après deux défaites consécutives et face à une équipe très difficile à manœuvrer, le coach dijonnais en appelle à la responsabilité de ses joueurs : c'est le collectif qui doit apporter ce supplément d'âme qui manque parfois au DFCO. Et il résume sa pensée en une phrase : "On est dans la cour des grands, il faut donc se comporter comme des grands."

Rüfli out

Niveau effectif, on notera aussi la blessure de Vincent Rüfli : le défenseur suisse sera absent pour trois semaines, il souffre d'une élongation à la cuisse. En revanche on pourra compter sur les retours de Pierre Lees-Melou, Mehdi Abeid et Fouad Chafik, et ça c'est une bonne nouvelle.

Chang-Hoon : quelques soucis de communication

Et puis on retrouvera sans doute dans le groupe dijonnais Chang-Hoon Kwon, 22 ans, le nouveau milieu offensif sud-coréen, arrivé fin janvier à Dijon. Pas de titularisation pour lui jusque là. En même temps, la communication n'est pas forcément facile pour Olivier Dall'Oglio.

Et puis samedi, venez un peu plus tôt au stade avant le match ! Il y aura des animations, à partir de 18H30. Le thème : la sécurité routière, avec, notamment, une voiture tonneau, un simulateur anti-choc et un show de trial en tribunes.