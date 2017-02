DFCO - Au cœur des Rouges : Jean-Michel Aulas dans le viseur des twittos

Les supporters ont adressé une lettre ouverte au président de l'Olympique Lyonnais, après sa sortie sur la taille de Florent Balmont à l'issue du match contre Lyon dimanche dernier.

© Getty -

La lettre des supporters à "sa majesté Aulas"

Le président de l'Olympique Lyonnais s'en est pris à la taille du milieu de terrain Florent Balmont à l'issue du match de dimanche. Et sur Twitter, plusieurs supporters sont montés au créneau en écrivant une lettre ouverte au président de l'OL.

Merci pour vos (très) nombreux messages & partages. On retourne à une activité "normale" maintenant. 😉 https://t.co/IKxTdWvKNB — Zone-DFCO (@ZoneDFCO) February 22, 2017

Les supporters ne manquent pas d'humour, ils comparent Jean Michel Aulas à l'empereur Palpatine, ce qui fait bien rire les twittos.

La lettre a été retweetée plus de 3000 fois. Et les Rouges eux même réagissent. Ecoutez ce qu'en pense le gardien Dijonnais Baptiste Reynet.

Baptiste Reynet sur la sortie de Jean-Michel Aulas Partager le son sur : Copier

Et ce vendredi soir, les Rouges veulent manger du Canari

Une rencontre importante et sur le fil du rasoir, puisque les Nantais sont des concurrents directs pour les Dijonnais dans la course au maintien. Le coup d'envoi c'est à 19 h à la Beaujoire ce vendredi soir.

Descente sur le tarmac de l'aéroport de Nantes #FCNDFCO https://t.co/hgAeGZl0Jj — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 24, 2017

C'est parti pour l'élection du président de la FFF

C'est le duel entre le sortant Noël Le Graët et son principal challenger et ancien ami Jacques Rousselot pour la présidence de la Fédération Française de foot. Et sur la liste de Jacques Rousselot justement, on trouve Olivier Delcourt, le président du DFCO est 8e sur la liste. La campagne démarre officiellement ce vendredi et l'élection est prévue pour le 18 mars.