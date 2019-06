DFCO - Au Coeur des Rouges : Jobard, le bon choix

L'enfant du club de retour dans sa "famille"

C'est un peu la surprise du chef Olivier Delcourt. Critiqué par de nombreux supporters pour avoir fait partir Olivier Dall'Oglio, pour avoir fait venir Antoine Kombouaré, certains lui reprochaient d'avoir oublié ce qui fait l'essence même du DFCO, à savoir sa dimension familiale. Or avec ce retour annoncé de Stéphane Jobard à Dijon, le président frappe un grand coup : parce que c'est un homme qui fait l'unanimité auprès des fans.

Il passé dix-sept ans au club en tant que joueur, douze en tant qu'éducateur ou adjoint d'Olivier Dall'Oglio, c'est un fidèle parmi les fidèles, un exemple pour les jeunes, et pour beaucoup le choix idéal pour obtenir le maintien en Ligue 1 la saison prochaine. Par exemple Enguerrand, sur Twitter, particulièrement virulent à l'égard du club ces derniers mois, le voilà contraint, même à demi-mot, de saluer la décision d'Olivier Delcourt.

"Ça ne fera pas oublier toutes les bêtises et les comportements honteux accumulés par la direction dijonnaise ces derniers mois, mais la nomination de Stéphane Jobard est une EXCELLENTE nouvelle pour le DFCO."

"Légende vivante"

Le terme de "légende" revient d'ailleurs avec insistance sur les réseaux sociaux. Nico se demande : "en 2006, quand Jobard a mis fin à sa carrière de joueur, on utilisait le terme emblématique, du coup on utilise quoi aujourd’hui? Légende vivante?" D'ailleurs ils sont nombreux ce matin à relayer cette vidéo de 2006, où l'on voit le stade Gaston-Gérard debout comme un seul homme pour rendre hommage à son capitaine exemplaire.

"Ceux qui étaient au stade ce soir là ont pleuré (et c'était mon cas)" nous dit Aurelien. Vous le voyez avec ce choix Olivier Delcourt tape tout pile au coeur de la fibre émotionnelle des supporters.

Un grand défi pour une première expérience en Ligue 1

Cela dit on se réjouit, mais ce ne sera pas évident pour Stéphane Jobard. Il l'a dit d'ailleurs hier lors de sa première conférence de presse, c'est un vrai défi. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'obtenir son diplôme d'entraîneur, qu'il prend les rênes de sa première équipe de Ligue 1, forcément on s'attend à des moments délicats. Mais on peut dire aussi que le bonhomme a fait toutes les choses dans l'ordre, il a suivi Dall'Oglio pendant des années, il a suivi Rudy Garcia à Marseille la saison dernière, accumulant de l'expérience au plus haut niveau. Et à un moment donné, eh bien il faut bien se lancer. C'est le moment !

Mondial féminin 2019 : Awona file en huitièmes

Un cocorico dijonnais pour terminer ce coeur des Rouges ! Ca concerne la coupe du monde des filles ; Le Cameroun vient de sa qualifier in extremis pour les huitièmes de finale de la compétition.

Et dans cette équipe figure la défenseure du DFCO féminin Marie-Aurelle Awona, elle était titulaire hier soir pour la victoire de son pays face à la nouvelle zélande.. et on l'imagine très heureuse ce matin. Et nous, on est heureux pour elle.