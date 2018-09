Jules Keita, gros coup du DFCO ?

Celui qui se fait appeler non sans un certain culot "Baba Neymar", le Neymar africain, a encore beaucoup à apprendre, et beaucoup à prouver, mais déjà l'attaquant de 20 ans impressionne. Il pourrait même devenir la recrue la plus rentable de l'histoire du club dijonnais. Sébastien Larcier, le responsable de la cellule recrutement au DFCO, nous explique comment il a réussi à l'attirer dans les filets dijonnais. C'était pas gagné...

Et il faudra voir sur le long terme mais a priori Sébastien Larcier a eu du flair. Jules Keita a déjà marqué un doublé face à Nice. C'était il y a trois semaines lors de la 3e journée de Ligue 1.

Les Dijonnaises dans l'Histoire

Dans au coeur des Rouges ce matin, on fête aussi le tout premier point dijonnais en Division 1 féminine. Mine de rien c'est historique, nos filles sont allées chercher le match nul un but partout samedi sur la pelouse de Guingamp. Elles étaient menées logiquement à la mi-temps, mais elles ont su revenir grâce à Léa Declercq. Elles sont 9e au classement pour l'instant, même si ça ne veut rien dire après seulement deux rencontres.

BUUUT de Léa Declercq qui égalise ! 1-1 #EAGDFCOpic.twitter.com/Eb9DHcFTfV — Le Dijon Show Féminin (@LeDijonShowF) September 8, 2018

Les Dijonnais avec leur sélection : Sliti buteur avec la Tunisie

Goaaaaaal Naïm Sliti !!! Khazri Double passeur décisif #SWZTUNpic.twitter.com/3VHhH3v4hK — Ahmedlancien (@Ahmedlancien) September 9, 2018

On fait le point sur les matches internationaux de nos Dijonnais, à commencer par nos deux Tunisiens, Oussam Haddadi et Naïm Sliti. Tout va bien pour eux, ils ont gagné tranquillement (2 à 0) face au Swaziland, avec un but de Sliti justement. Belle victoire aussi du Maroc de Nayef Aguerd face au Malawi (3 à 0).

Matches nuls en revanche pour Julio Tavares et le Cap Vert face au Lesotho (1-1), et pour Mehdi Abeid avec l'Algérie face à la Gambie (1-1), même si ce dernier n'a pas joué. Cédric Yambéré lui était titulaire avec la Centrafrique pour la défaite face à la Guinée 1 à 0, et puis notre gardien dijonnais Runar Alex Runarsson était sur le banc de l'Islande pour assister à la déroute des siens 6 à 0 face à la Suisse.

Les Dijonnais en weekend... sur les réseaux sociaux

On n'a pas de nouvelles de tout le monde, hein, mais on sait de source sûre que Valentin Rosier est allé se faire quelques frayeurs. Il a passé le weekend au parc d'attractions Europa Park en Allemagne.

Fred Sammaritano, lui, a fait un petit tour en rosalie avec ses enfants au parc de la Colombière à Dijon. Du coup il n'était pas de la partie pour les retrouvailles avec Baptiste Reynet, ex-DFCO et néo-gardien toulousain qui a revu ses potes dijonnais Wesley Lautoa et Cédric Varrault.