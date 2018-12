DFCO - Au cœur des Rouges : Kwon accélère

Chang-Hoon Kwon : retour imminent ?

Soyons clairs, le Sud-Coréen s'entraîne depuis un moment maintenant avec ses coéquipiers, après une longue convalescence pour cause de rupture du tendon d'Achille. après avoir manqué la coupe du Monde avec son pays, le voilà à nouveau au taquet. En tout cas c'est l'impression qu'il donne. Dans une vidéo postée mardi par le DFCO sur les réseaux sociaux, on le voit très en jambes, très facile sur ses appuis, très rapide aussi, et franchement ça fait plaisir à voir.

Il est sans doute encore un peu juste pour jouer un match de haut niveau d'ici la fin de l'année, mais on imagine que dès janvier, on pourra le revoir sur un terrain, et il sera l'un des atouts majeurs du groupe dijonnais pour le maintien.

Face au PSG, Gaston-Gérard en mode "marakana"

Certains supporters dijonnais ont regardé la météo pour les prochains jours, et ça ne leur plaît pas du tout : c'est le cas d'Aurel, il sera au stade Gaston-Gérard samedi après-midi pour venir assister à la rencontre entre le DFCO et le Paris-Saint-Germain. Mais en effet sur Twitter il poste les températures pour ces prochains jours, il y a du -2 C°, du -3 C°, et pour lui ça semble déjà le pôle nord. "Je ne suis pas prêt à affronter de telles températures. Ça va être la mort dès que je vais poser le pied sur le quai." On espère en tout cas qu'il passera un bon moment au stade.

Le PSG qui s'est imposé facilement mardi soir en Serbie. Le club parisien jouait sa qualification pour les 8e de finale de la ligue des champions, une victoire quatre buts à un alors qu'on leur promettait l'enfer, dans le "Marakana" de Belgrade, comprenez un stade à l'ambiance surchauffée et très hostile. Commentaire de Big Burnowsky sut Twitter. "Le Marakana de Belgrade, c'est bien gentil mais on va voir ce que ça donne, le PSG, samedi dans l'enfer de Gaston-Gérard."

Le dessin du jour : le quotidien L'Equipe agace les fans du DFCO

Yohann Gourcuff ne reviendra pas sur les terrains en 2018, c'est officiel. Dans un dessin - humoristique - publié par le quotidien sportif l'Equipe, on voit un supporter dans sa cuisine, en train de jeter un pot de moutarde au sol. Mais le pot de ne casse pas... commentaire du dessinateur : "même un pot de moutarde est moins fragile que Yohann Gourcuff". Une oeuvre pas vraiment appréciée par certains internautes.

Alexis Miellet meilleur sportif, le DFCO Féminin meilleure équipe

Et puis comme on n'est pas (que) des sauvages, ce matin on a des félicitations à adresser à Alexis Miellet, qui n'est pas du tout footballeur, non, mais coureur de demi-fond, spécialiste du 1500 mètres, nouveau membre de l'équipe de France d'Athlétisme.

Le Dijonnais de 23 ans vient d'être élu meilleur sportif de Côte-d'or pour cette année 2018, et on est fair-play, on le félicite chaudement, c'est amplement mérité. Cette soirée de trophées organisée par le conseil départemental a également récompensé l'entraîneur de la JDA basket, Laurent Legname, et puis l'équipe de l'année je vous le donne en mille, c'est le DFCO ! Oui, mais le DFCO version féminine, qui est monté dans l'élite la saison dernière. Bravo à elles également !