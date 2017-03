DFCO - Au cœur des Rouges : l'aiglon niçois, c'est parfait avec de l'Epoisse

Le DFCO affronte Nice samedi avec l'envie de reprendre sa marche vers l'avant, et surtout sa marche vers le maintien en Ligue 1.

Chouette VS Aiglons

Les Niçois ont beau être encore dans la course au titre de champions de France, ils seront reçus par onze Dijonnais assoiffés de victoire samedi à Gaston-Gérard. Dans un entretien au site dfco.fr, le défenseur Yunis Abdelhamid ne s'y trompe pas : dans la deuxième partie du classement, "ce sont les équipes qui enchaîneront le plus rapidement une série de victoires", dit-il, "qui arriveront à sortir la tête de l’eau et à se maintenir. A nous de le faire rapidement."

Bartolomeu Varela au sifflet

La rencontre sera arbitrée par un certain Mr Varela, vieille connaissance de la Ligue 1, qui aime beaucoup sortir ses petits cartons de sa po-poche. Les Dijonnais sont prévenus.

NAAAANNN MAIS POURQUOI LUI ....

DFCO – OGC Nice : Monsieur Varela au sifflet https://t.co/43TwVUexLM via @DFCO_Officiel — Spido39 (@Spido39) February 28, 2017

Arnaud Souquet,vieille connaissance

L'ancien dijonnais Arnaud Souquet, défenseur latéral, sera sans doute de la partie samedi. Il fait une saison très complète avec le Gym. Et il va falloir s'en méfier puisqu'il est déjà auteur de trois passes décisives et un but. Du coup on sera content de le retrouver, mais pas trop non plus.

Le foot, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, bien au contraire

Aurélie sera à l'entrainement des Rouges ce matin ! de toutes façons ce n'est pas compliqué, elle y est toujours ! On pourrait l'appeler la super-supporter du DFCO. Ce qui lui plait, c'est le côté convivial du club. On n'est pas au PSG ici. Nous on ne snobe pas les supporters et ça devient rare selon elle.

Aurélie aime le côté accessible du DFCO Partager le son sur : Copier

Un œil sur la Corse

Bastia reçoit Nantes à 19h30 ce mercredi en match en retard de la 24e journée. Et c'est une rencontre très importante pour le DFCO, car en cas de victoire, les Corses reviendraient à un petit point au classement. Quant aux Nantais, s'ils s'imposent, ils seront presque définitivement à l'abri de la relégation.