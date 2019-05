DFCO - Au cœur des Rouges : l'ascenseur vers le niveau inférieur ?

Garder espoir jusqu'à la fin

Fini les calculs d'apothicaire ce matin, place au jeu, place au terrain, avec cette 38e et ultime journée de Ligue 1.

#DFCOTFC bon ben c’est clap de fin ce soir nous retrouverons notre @BaptisteReynet pour la dernière fois avec grand plaisir, ensuite on se retournera vers nos jeunes pour espérer rêver avant 5 ans c’est moche .mais on peut dire qu’il y a des choses bien plus grave @DFCO_Officiel — Yo (@chanath21) May 24, 2019

On a tout dit sur les chances très minces de voir le DFCO se maintenir dans l'élite, mais, c'est le football, tout peut arriver, alors oui, jusqu'à ce soir 23h, on est tous derrières les Rouges, on croise les doigts, on allume des cierges, on serre les fesses... on fait ce que vous voulez, mais on garde espoir !

Bon allez, on est parti pour + de 2000km hein #DFCOTFCpic.twitter.com/ioWtF6vw8M — Aurel 🦉🦅 / In Jimmy Briand I trust ❤️ (@A_Buisson1) May 24, 2019

Avant de se lancer dans notre week-end de folie avec le Trophée du Futur et le Match 1 des #PlayoffsJeepELITE, on pense très fort à nos amis du @DFCO_Officiel pour ce soir ! On est tous avec vous 🤞🏼 #Dijon#DFCOTFCpic.twitter.com/ceWbFKeKKM — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) May 24, 2019

Une descente en Ligue 2, ce serait si terrible ?

Bon, mais admettons que ça se passe mal... c'est si terrible une descente en Ligue 2 ? Financièrement, oui, les droits télé ne sont pas les mêmes, loin de là, et il y aura forcément des conséquences sur la vie du club, à commencer par le fait qu'on ne pourra plus payer les joueurs aux niveaux actuels. Entre la Ligue 1 et la Ligue 2, les budgets sont souvent divisés par deux.

En termes d'image aussi, c'est un coup dur, notamment pour les nombreuses entreprises partenaires du DFCO. Est-ce qu'elles resteront ? Oui, sans doute, mais est-ce qu'elles maintiendront leur engagement financier au même niveau ? C'est moins sûr.

Faire table rase du passé

Mais, une descente en Ligue 2, c'est aussi l'occasion pour un club de regarder dans le rétro, de voir les erreurs qui ont mené au fiasco, et donc de repartir du bon pied. Mais tout cela s'anticipe un peu, et même si on ne veut pas en entendre parler au club, on y pense forcément en coulisses, on prépare l'avenir...

🚨 OFFICIEL 🚨 @theobarbet_ signe pro au @DFCO_Officiel !



Le défenseur central a paraphé un contrat d'une durée de 3 ans !



Félicitations aux éducateurs du Centre de Formation #DFCO et à Théo pour ce premier contrat !



Communiqué de presse ➡️ https://t.co/19ryIJ6B3Ipic.twitter.com/DYLyLr0FwR — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 23, 2019

C'est dans cette optique sans doute que Théo Barbet, le défenseur de 18 ans, pensionnaire du centre de formation dijonnais, régulièrement appelé en équipe de France chez les jeune, vient de signer son premier contrat en professionnel. Ligue 1 ou Ligue 2, lui sera là l'an prochain et pour les trois prochaines saison.

🚨 MERCATO : d'après les informations du @BienPublicSport, Valentin Rosier pourrait rejoindre la Bundesliga cet été !



Le latéral dijonnais serait en effet en discussions avancées avec le SC Fribourg, 13e du championnat allemand cette saison. pic.twitter.com/AcPblD3VkC — Le Girondins Show (@LeDijonShow) May 23, 2019

Des départs à prévoir

Il y a aussi ceux qui veulent partir : Valentin Rosier par exemple, le jeune défenseur international espoir, blessé depuis trois mois, aurait des contacts avancés avec Fribourg, en Allemagne.

Plus globalement, on a de nombreux joueurs qui arrivent en fin de contrat au mois de juin : Florent Balmont, Mehdi Abeid, Bobby Allain, ou encore Oussama Haddadi, tous ceux-là n'ont pas encore été reconduits, en attendant sans doute l'issue de cette saison décidément très indécise.