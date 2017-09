DFCO - Au cœur des Rouges : l'effectif 2017/2018 officiellement présenté au Zénith de Dijon

Il était temps vous allez nous dire, oui, mais on n'y peut rien, la présentation officielle c'était lundi soir au Zénith, devant un parterre d'abonnés et de partenaires. Le club a mis les moyens pour mettre en lumière nos rouges, anciens et petits nouveaux.

Etaient présents pour l'occasion, la députée La République en marche Fadila Khattabi, Ludovic Rochette, le président des maires ruraux de Côte-d'Or, mais aussi et bien sûr notre François Rebsamen national, maire de Dijon de son état, mais aussi et surtout supporter du DFCO devant l'éternel.

Présentation de l'équipe @DFCO_Officiel . Le département à ses côtés. pic.twitter.com/z4NbZiXRVE — Ludovic Rochette (@LudovicRochette) September 11, 2017

D'ailleurs Monsieur le maire dans son discours a tenu à rassurer les fans du club, oui, Dijon sera encore en Ligue 1 l'an prochain, et oui, Dijon finira cette saison mieux que l'an dernier, à savoir mieux qu'au 16e rang. François Rebsamen a la foi, tellement la foi qu'il s'est permis d'envoyer quelques piques au passage à l'Olympique de Marseille, club en pleine crise, ce qui a au moins eu le mérite de faire sourire l'assistance.

Rebsamen qui descend l'OM lors de la présentation officielle du DFCO, je meurs 😭😭😭 — Barney (@Sms_manu) September 11, 2017

Sympa cette présentation @DFCO_Officiel@odelcourt26 👍 Ce fut une belle soirée 😉 — Jérem' ♾ (@_Jerem_G) September 11, 2017

Magnifique — Kergosien (@Kergosien8) September 11, 2017

Rendez-vous privilégié

Cette présentation officielle est certes un passage obligé pour les joueurs. Mais l'exercice n'est pas pour leur déplaire. Exemple avec le discret Mehdi Abeid, qu'on n'imagine pas forcément très à l'aise dans ce genre de soirées. Eh bien que nenni, le milieu de terrain algérien a "kiffé" cette présentation, c'est même à l'entendre très important pour lui de faire connaissance avec les supporters.

Mehdi Abeid, heureux de participer à la présentation officielle avec ses coéquipiers Copier

Le club a aussi mis en ligne la photo officielle de l'équipe

Vous savez cette photo où tout le monde est en maillot, bien serrés les uns contre les autres, avec le sourire plein d'innocence et d'espoirs. Bon ben nous au DFCO on a droit à deux photos officielles, la deuxième a été prise de dos. Ce qui fait dire à JB non sans un certain humour. "Si c'est pour voir des boules (des postérieurs, ndlr), je préfère suivre le Dijon Pétanque Côte-d'Or."