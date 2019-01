DFCO - Au cœur des Rouges : la coupe de France aux oubliettes ?

Il va falloir gérer le stress et la fatigue cette semaine,et aussi jongler aussi avec les matches. Demain mercredi, le DFCO sera sur la pelouse de Saint-Etienne pour jouer son seizième de finale de la coupe de France (18h30), avant d'affronter l'AS Monaco en championnat samedi (20h) à Gaston-Gérard. La question, c'est, cette coupe de France, est-ce qu'on la joue à fond ou pas ?

Dilemme

On se gardera bien de répondre à la place d'Antoine Kombouaré, mais c'est vrai que le dilemme est assez grand pour les Rouges, très mal en point au classement de la Ligue 1, ils peuvent aborder la coupe de France de deux manières. Soit on se dit que ce n'est pas la priorité, que le seul rendez-vous important de cette semaine, c'est Monaco. Dans ce cas, le résultat de mercredi soir, on s'en fout !

Au programme cette semaine : un seizième de finale de @coupedefrance à @ASSEofficiel mercredi (18h30) et l'important duel face à l' @AS_Monaco samedi (20h00) !#DFCOpic.twitter.com/NWeIigbVit — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 21, 2019

Soit au contraire, on se dit que la coupe de France, c'est du bonus. L'occasion de se faire plaisir, face à une très belle équipe de Saint-Etienne. L'occasion de jouer sans aucune pression, un luxe que les Dijonnais ne pourront sans doute pas se permettre d'ici la fin de la saison. Voilà l'alternative pour nos joueurs, on verra bien assez vite quel choix a été fait.

Mehdi Abeid et ses bêtises de jeunesse

Des joueurs qui sont avant tout des hommes; on vous le prouve presque tous les jours dans le cœur des Rouges, en posant des questions un peu décalées aux membres de l'équipe, histoire de sortir du foot, et de les connaître un peu mieux. Ce matin c'est Mehdi Abeid qui s'y colle. On lui a demandé que avait été sa plus grosse bêtise de jeunesse.