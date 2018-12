DFCO - Au Coeur des Rouges : la coupe de la ligue, c'est fini !

Dijon, France

Sortis en huitième de finale par Bordeaux ! En plus, au terme d'un match un peu ennuyeux qui s'est soldé par un seul but inscrit par les Gidondins et en l’occurrence par le jeune croate Toma Basic à la 66e minute.

Côté dijonnais

L’entraîneur dijonnais, Olivier Dall'Oglio "reste sur sa faim" après ce match où il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, ni d'un côté, ni de l'autre. Il se dit déçu pour les joueurs et pour "l'équipe qui n'a pas beaucoup de chance en ce moment."

Côté bordelais

Evidemment du côté des Girondins, l’entraîneur Éric Bédouet, est lui satisfait du travail accomplit par ses joueurs surtout que certains comme Gaëtan Poussin le gardien faisait leurs débuts en pro.

Eric Bedouet entraineur de Bordeaux © Maxppp - Frédéric CHAMBERT

Côté supporter

Il y a une autre réaction encore plus enthousiaste. C'est un commentaire laissé par Marcassin 39 sur le site de l'Equipe.fr. Il écrit : "C'est ça le résultat quand t'as la moitié de l'équipe qui n'a pas le niveau de la ligue 1 et je suis gentil jeannot c'est national". Et l'enthousiasme apparaît en conclusion de ce commenentaire "On s'en fout, l'année prochaine, le vendredi soi,r on aura au moins de la place pour se garer". Comme quoi, il faut rester positif dans toute circonstance.

-

Il y a aussi un commentaire un peu plus critique sur les choix d'Olivier Dall'Oglio, laissé par Dylan Chatain sur twitter : "Faire rentrer Chafik à la 85' quand tu perds 1/0, un génie"

Coté joueur

On retiendra du côté des rouges, l'analyse d'Oussama Haddadi : "Avec une occasion nette, ils ont marqué"

Maintenant, retour en ligue 1. Et très vite ! Au moins, c'est l'autre avantage de cette élimination, le DFCO va pouvoir se concentrer sur le championnat et sur son déplacement à Saint Etienne dès samedi.