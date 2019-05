DFCO - Au cœur des Rouges : la course aux billets est lancée

Vous allez pouvoir assister à cette confrontation décisive face à Lens, dimanche soir au stade Gaston-Gérard, ce fameux match retour des barrages, décisif pour le maintien dans l'élite. C'est à 21h, et les Rouges auront besoin de toutes les âmes pour réussir cet authentique exploit, inespéré il y a encore quelques jours. Rendez-vous donc tous les matins jusqu'à vendredi, en direct sur France Bleu Bourgogne, pour jouer avec nous et repartir avec les précieux sésames !

Les abonnés à l'honneur

Si vous n'arrivez pas à gagner vos places grâce à France Bleu Bourgogne, toutes les infos billetterie sont disponibles le site du DFCO. Et ce sont les abonnés qui vont être heureux, puisque d'une part, le match leur est offert exceptionnellement par le club, pour les "remercier de leur fidélité", précise un article. D'autre part, ces mêmes abonnés auront la priorité pour acheter des place supplémentaires, dans la limite de trois par personne. Une annonce qui fait très, très plaisir aux intéressés, qui y voient "enfin" je cite une décision cohérente pour le club.

🚨 Infos billetterie @DFCO_Officiel - RC Lens 🚨



Place offerte + priorité d'achat pour nos abonnés !



Toutes les infos #DFCORCL ici ➡️ https://t.co/vnFZ3fYfyN



D'autres informations suivront pour le déplacement de la #TeamDFCO à Lens ! pic.twitter.com/zfuQNZTo6S — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 27, 2019

Pour les autres, c'est-à-dire les non-abonnés, eh bien tout se jouera ce mercredi, en boutique, au DFCO Store, directement au stade Gaston-Gérard : il sera ouvert de 9h à 18h, et ce jour-là seulement.

... Mais avant, il y a un match aller !

Cette rencontre dans l'enfer du nord, cette ambiance si particulière du stade Bollaert, l'antre des Sang et Or, comme on surnomme les Lensois. Côté fans Dijonnais, on a quand même bien l'intention d'aller ajouter quelques touches de rouges en terre nordistes, sur les réseaux sociaux ça grouille de messages pour savoir qui part quand, ça organise des covoiturages, et bien sûr un départ en car via le club de supporters des Lingon's Boys. *

INFO DEP BARRAGES

TOUS À LENS !!!!



Toutes les informations pour le déplacement organisé par notre groupe sont ci-dessous.



Nombre limité : premier arrivé = premier servi !



Inscriptions par SMS ou en MP ! pic.twitter.com/PK4X2CcMM0 — Lingon's Boys (@lingons_boys) May 27, 2019

"Jeudi, tous à Lens", c'est le message posté sur Twitter, le départ aura lieu à midi jeudi, retour prévu à 5h du matin le lendemain. Ca pique, mais ça en vaut la chandelle ! Tarifs : 20 euros pour les adhérents, 50 pour les autres.

Enzo Loiodice commence parfaitement son Mondial en Pologne

Le Dijonnais était bien titulaire au milieu de terrain pour la victoire des petits Bleus ce weekend (2-0) face à l'Arabie Saoudite. Entrée en lice parfaite pour l'équipe de France des moins de 20 ans, qui affronte le Panama ce mardi soir à 18h pour son deuxième match de poule.