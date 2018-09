Quand l'audace n'a pas de limite

Parfois, elle n'a même aucune limite. Et ça, le jeune homme ou la jeune femme dont on va vous parler ce mardi matin l'a bien compris. Il ou elle donc, a envoyé il y a quelques jours une lettre au DFCO, lettre dans laquelle il ou elle explique avoir parié sur plusieurs matches en même temps lors de la dernière journée de Ligue 1, dont celui de Dijon.

Problème, en pariant sur la victoire du DFCO, il s'est planté, et il est passé à côté d'un petit pactole. Qu'à cela ne tienne, notre ami(e) ne se démonte pas : "Madame, monsieur", dit-il dans cette fameuse lettre, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'à la suite de la défaite du DFCO face à Caen, l'équipe m'a par la même fait perdre mon ticket Parions Sport (... ) S'agissant d'une erreur professionnelle du club, je souhaiterais recevoir en compensation de la sommer perdu, si possible bien entendu, un maillot du DFCO, pour me remonter le moral."

Réunion de crise au @DFCO_Officiel suite à ce courrier ! Bilan : 3 jours de paye qui sautent pour l'ensemble des salariés 😭😭



Ben oui... pour réparer l'《erreur professionnelle》 😂😂#solidarité@FDJ@FDJsport@Ligue1Conforamapic.twitter.com/jQUR1s8G6a — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 10, 2018

L'humour du DFCO

On imagine que la personne derrière ce message est un peu dans l'humour et la provoc', mais si ce n'est pas le cas, c'est vraiment très drôle. Le club a d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux. "Réunion de crise au DFCO après ce courrier. Bilan, 3 jours de paie qui sautent pour l'ensemble des salariés !" Allez Hop, comme dirait Zazie. En tout cas je on souscrit totalement à l'avis de Bilal sur Twitter.. "Juste pour le culot il mérite un maillot".

Juste pour le culot il mérite un maillot — Bilal Nino (@bilalninoo) September 11, 2018

La VAR, c'est la panacée ?

Allez hop, on se remet la tête dans le guidon de la Ligue 1. Après la parenthèse internationale, la 5e journée se profile déjà avec la réception du SCO d'Angers. D'ailleurs il reste des places si vous êtes dispos samedi à 20h au stade Gaston-Gérard.

Tiens ce mardi matin on a demandé à un joueur qui voit ce début de championnat de loin, Florent Balmont, de nous donner son avis sur le VAR, l’arbitrage vidéo mis en place en championnat depuis le début de la saison. Il y est plutôt favorable.

Bon tout cas si les Dijonnais ne veulent pas s'en remettre à la vidéo, s'ils veulent récupérer le très convoité bâton de Bourbotte des pieds angevins, et surtout s'offrir une 4e victoire, eh ben il faut bosser. Première séance de la semaine lundi après-midi au stade des Poussots, ça se poursuit ce mardi matin et tous les matins jusqu'à vendredi inclus, avec le retour progressif de tous les internationaux.