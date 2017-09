DFCO - Au coeur des Rouges : la Ligue 1 reprend, vive la Ligue 1

Trêve internationale oblige, cela faisait deux semaines qu'on n'avait plus vu nos Dijonnais sur le terrain en match officiel, du coup on a hâte de les retrouver ce samedi soir à Caen pour la 5e journée de Ligue 1 .

Un effectif presque au complet, mais...

Les Dijonnais sont tout de même assez nombreux à avoir joué ou au moins à avoir été convoqués avec leur équipe nationale. C'est le cas d'Adam Lang pour la Hongrie, de Chang-Hoon Kwon, qualifié pour la coupe du monde 2018 avec la Corée du Sud, mais aussi d'Oussama Haddadi, Naim Sliti, Julio Tavares ou encore Mehdi Abeid.

Bref, vous l'aurez compris, pas mal de titulaires du DFCO qui sont rentrés au compte-gouttes cette semaine. Pas facile donc pour l'entraîneur Olivier Dall'Oglio de gérer les états de forme des uns et des autres avant cette rencontre face à Caen.

Olivier Dall'Oglio a du mal à retrouver ses joueurs après la trêve internationale Copier

Le stade D'Ornano, forteresse (presque) imprenable pour le DFCO

Pour les amateurs de statistiques, depuis 2005, le DFCO et le Stade Malherbe de Caen se sont affrontés à 15 reprises. Et apparemment c'est très compliqué d'aller jouer chez les Normands : aucune victoire pour les Dijonnais en Ligue 1 ou Ligue 2, la seule exception c'était en 2015 avec un succès 3 buts à 2 en coupe de France.

DFCO - PSG, alerte billetterie

En attendant, cette 5e journée de championnat démarre ce vendredi soir, avec les premiers pas sans doute de a pépite Kylian Mbappé avec le Paris-Saint-Germain face au FC Metz. La recrue parisienne qui va sans doute, comme le Brésilien Neymar, attirer les foules à chacune de ses sorties.

On est reparti pour les pronos de Ligue 1. Et pour poursuivre la remontée #MeilleurPronostiqueur#SMCDFCO#DFCOpic.twitter.com/2OH0FRfH4A — Aurel 🇨🇻 (@A_Buisson1) September 7, 2017

D'ailleurs on vous le dit dès maintenant, les règles ne seront pas les mêmes en billetterie pour le match DFCO-PSG du 14 octobre prochain. Le but, c'est de permettre au plus grand nombre d'assister à la rencontre, donc il y aura interdiction d'acheter plus de cinq places pour une même personne, y compris pour les abonnés. L'ouverture de la billetterie se fera le 19 septembre, d'abord pour les abonnés.

#Neymar et le #PSG à Gaston-Gérard : les achats de places seront limités | Le Bien Public https://t.co/ybdHKwSpka — DFCO Addict (@DFCO_addict) September 8, 2017

En attendant il y en a qui tentent le tout pour le tout, comme Sylvain, qui interpelle carrément la Caisse d'Epargne sur son compte Twitter, la banque partenaire du DFCO.. "Bonjour je voudrais 2 places pour DFCO-PSG comme je suis client chez vous depuis des années merci". Pas sûr que cela fonctionne.